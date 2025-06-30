Афганістан запропонував Росії провести гру на стадіоні, де таліби проводили публічні страти

У 1990-і роки таліби використовували стадіоні «Газі» у Кабулі для публічних страт

Афганістан посідає 160-те місце в рейтингу ФІФА

Збірна Росії з футболу відмовилася грати з командою Афганістану у Кабулі. Про це повідомляє «Главком».

Афганський заступник міністра промисловості та торгівлі Ахмадулла Захед запросив збірній Росії провести гру у Кабулі. Але Російський футбольний союз (РФС) відмовився від такого матчу. На пропозицію Кабула навіть не стали відповідати, розповів футбольний функціонер, знайомий із пропозицією.

«До кінця року наша збірна проведе три поєдинки, всі вони пройдуть у Росії. Імена потенційних суперників поки що не відомі, але робота ведеться», – заявили в РФС.

Афганістан посідає 160-те місце в рейтингу ФІФА, грає домашні матчі на стадіоні «Газі» у столиці країни – Кабулі. У 1990-і роки таліби використовували арену для публічних страт. У 2011 році стадіон реконструювали.

Збірну Росії та російські футбольні клуби відсторонили від міжнародних турнірів після початку російської агресії проти України в лютому 2022 року.

Нагадаємо, що Росію було відсторонена від жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу. Таким чином, країна-агресор втратила можливість зіграти у фінальній частині чемпіонату світу з футболу.

Як повідомлялося, члени конгресу УЄФА вшанували хвилиною мовчання ліквідованого російського окупанта Олексія Бугаєва.

Засідання конгресу УЄФА відбулося у четвер, 3 квітня, у Белграді. У ході заходу були показані титри з прізвищами футбольних осіб, які пішли з життя у 2024 році. У списку пам'яті згадали й про окупанта Бугаєва, якого ліквідували захисники України.

Нагадаємо, колишній гравець збірної Росії з футболу Олексій Бугаєв був ліквідований українськими захисниками у минулому році.

Колишньому захиснику «Локомотива», «Томі» та «Краснодара» було 43 роки.

Бугаєв розпочинав професійну кар'єру в «Торпедо» у 2001 році та завершив її у 2010-му. У складі збірної Росії він провів 7 матчів, грав у тому числі на Євро-2004.

У 2005 році окупант виграв Суперкубок Росії у складі «Локомотива».

У вересні 2024 року спортсмена було засуджено до 9,5 року колонії суворого режиму у справі про замах на збут наркотиків.