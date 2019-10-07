«Мілан» знайшов заміну Шевченку



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Лучано Спаллетті Фейсбук

«Россо-нері» домовилися з Лучано Спаллетті про трирічну угоду

Колишній тренер «Інтера» Лучано Спаллетті може очолити «Мілан».

60-річний фахівець погодив з «россо-нері» умови трирічної угоди, інформує Sky Sport Italia.

Раніше повідомлялося, що «Мілан» вів перемови з головним тренером збірної України Андрієм Шевченком. Той погоджувався з кількома застереженнями: призначення не раніше листопада та сумісництво з роботою в збірній.

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Наразі «Мілан» посідає 13-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії – три перемоги та чотири поразки в семи матчах.