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Збірна України з баскетболу 3х3 вийшла в чвертьфінал Європейського юнацького олімпійського фестивалю

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Збірна України з баскетболу 3х3 вийшла в чвертьфінал Європейського юнацького олімпійського фестивалю
Матч Франція – Україна почнеться о 12:30.

Матчі 1/4 фіналу відбудуться сьогодні, 25 липня

Юнацька чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 вийшла в чвертьфінал XVIII літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю (ЄЮОФ-2025). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Перед третім туром підопічні Ярослава Ковальова та збірна Хорватії мали по одній перемозі і в очному матчі мали визначити володаря другої путівки від нашої групи в плей-оф.

Українці краще почали матч, повели 10:3, але розгубили перевагу і в кінцівці вже вони були в ролі наздонагаючих. На щастя, хлопці вдало реалізовували штрафні, зокрема в останні 10 секунд забили 4/4 штрафних, завдяки чому виграли 19:14.

Матчі 1/4 фіналу відбудуться сьогодні, 25 липня. Суперником стане збірна Франції, яка виграла групу В. Матч Франція – Україна почнеться о 12:30.

ЄЮОФ-2025. Юнаки

Хорватія – Україна 14:19

Україна: Нікіта Бешетя 4, Максим Шаповалов 5, Ян Іванов 2, Дмитро Стадник 8

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу на чолі із головним тренером Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом національної команди на майбутні матчі.

Розширений склад збірної України з баскетболу

Захисники 

  • Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)
  • Віталій Зотов, Йонава, Литва (перша тренер Тетяна Зотова)
  • Іссуф Санон, ВЕФ, Латвія (перша тренер Ірина Насєдкіна)
  • Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)
  • Максим Шульга, Бостон Селтікс, США (перша тренер Леся Полуяхтова)
  • Святослав Михайлюк, Юта Джаз, США (перший тренер Олександр Молчанов)
  • Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)

Форварди

  • Богдан Близнюк, Йонава, Литва (перший тренер Філіп Буркетт)
  • Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)
  • Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)
  • Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)
  • Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)
  • Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренер Леся Полуяхтова)
  • Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)
  • Владислав Семерич, Індіан Хіллс, США (перший тренер Кравець І.І)
  • Збірна України зіграє номінально домашні матчі пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027 в Ризі

Центрові

  • Максим Кличко, Монако, Франція (перший тренер Френкі Маруланда)
  • Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)
  • Ростислав Новицький, Валмієра, Латвія (перший тренер Андрій Денік)
  • В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)
  • Артем Пустовий, Сартрія Муда, Індонезія (перший тренер Валерій Зарецький)
  • Олексій Лень, Лос-Анжджелес Лейкерс, США (перший тренер Михайло Лисоволенко)
  • Дмитро Скапінцев, Ріп Сіті Ремікс, США (перший тренер тренер Анатолій Федоренко)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс

Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс

Теги: баскетбол

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