Жіноча збірна України з футболу почала свій шлях до Євро-2025
Головною особливістю кваліфікації на Євро-2025 стане зміна формату відбору
Збірна України з футболу розпочинає відбір на жіночий чемпіонат Європи-2025. Сьогодні вони зіграють перший матч проти збірної Косово, повідомляє Суспільне.
Наступні поєдинки відбудуться проти Вельса та Хорватії.
Україна лише одного разу в історії грала у фінальній частині жіночого чемпіонату Європи з футболу – у 2009 році, коли фінішували на стадії групового етапу.
Головною особливістю кваліфікації на Євро-2025 стане зміна формату відбору. Він відбуватиметься за принципом Ліги націй – турніру, який дебютував у жіночому футболі у 2023 році.
Оскільки відбір на Євро-2025 відбуватиметься у форматі Ліги націй, збірна України також боротиметься за підвищення у класі – до дивізіону А. На відміну від розіграшу 2023/24 цього турніру, туди потрапить лише переможниця групи.
- 5 квітня, 18:00. Україна – Косово
- 9 квітня, 17:00. Хорватія – Україна
- 31 травня. Вельс – Україна
- 4 червня. Україна – Вельс
- 12 липня. Косово – Україна
- 16 липня. Україна – Хорватія
- 23-29 жовтня. Перший раунд плей-оф
- 27 листопада – 3 грудня. Другий раунд плей-оф
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