Жіноча збірна України з футболу почала свій шлях до Євро-2025

Головною особливістю кваліфікації на Євро-2025 стане зміна формату відбору

Збірна України з футболу розпочинає відбір на жіночий чемпіонат Європи-2025. Сьогодні вони зіграють перший матч проти збірної Косово, повідомляє Суспільне.

Наступні поєдинки відбудуться проти Вельса та Хорватії.

Україна лише одного разу в історії грала у фінальній частині жіночого чемпіонату Європи з футболу – у 2009 році, коли фінішували на стадії групового етапу.

Головною особливістю кваліфікації на Євро-2025 стане зміна формату відбору. Він відбуватиметься за принципом Ліги націй – турніру, який дебютував у жіночому футболі у 2023 році.

Оскільки відбір на Євро-2025 відбуватиметься у форматі Ліги націй, збірна України також боротиметься за підвищення у класі – до дивізіону А. На відміну від розіграшу 2023/24 цього турніру, туди потрапить лише переможниця групи.