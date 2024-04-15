Збірна України U18 здобула другу перемогу на Чемпіонаті світі з хокею

Юніорська збірна України з хокею вже другий сезон поспіль виступає в дивізіоні IA

Збірна України U18 вдруге поспіль перемогла на чемпіонаті Світу-2024 з хокею. У другому матчі Україна обіграла господарів турніру Данію, із рахунком 3:1. Про це повідомляє Суспільне.

Юніорська збірна України з хокею вже другий сезон поспіль виступає в дивізіоні IA. Востаннє команда отримувала підвищення у класі у 2022 році, коли посіла друге місце в таблиці групи IВ, пише видання.

У 2023 році юнацькі збірні України та Данії зустрічались на чемпіонаті світу U18. Тоді Україна в трьох періодах поступилась з рахунком 1:5.

Нагадаємо, що київський хокейний клуб «Сокіл» уп'ятнадцяте став чемпіоном України.

«Сокіл» виграв свій 15-й титул чемпіона України з хокею серед чоловіків. У четвертому матчі кияни закрили фінальну серію перемогою над «Кременчуком» – 3:2.