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Збірна України U18 здобула другу перемогу на Чемпіонаті світі з хокею

Наталія Порощук
glavcom.ua
Збірна України U18 здобула другу перемогу на Чемпіонаті світі з хокею
Збірна України обіграла господарів турніру Данію
фото: Федерація хокею України

Юніорська збірна України з хокею вже другий сезон поспіль виступає в дивізіоні IA

Збірна України U18 вдруге поспіль перемогла на чемпіонаті Світу-2024 з хокею. У другому матчі Україна обіграла господарів турніру Данію, із рахунком 3:1. Про це повідомляє Суспільне.

Юніорська збірна України з хокею вже другий сезон поспіль виступає в дивізіоні IA. Востаннє команда отримувала підвищення у класі у 2022 році, коли посіла друге місце в таблиці групи IВ, пише видання.

Збірна України U18 здобула другу перемогу на Чемпіонаті світі з хокею фото 1

У 2023 році юнацькі збірні України та Данії зустрічались на чемпіонаті світу U18. Тоді Україна в трьох періодах поступилась з рахунком 1:5. 

Нагадаємо, що київський хокейний клуб «Сокіл» уп'ятнадцяте став чемпіоном України.

«Сокіл» виграв свій 15-й титул чемпіона України з хокею серед чоловіків. У четвертому матчі кияни закрили фінальну серію перемогою над «Кременчуком» – 3:2.

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Теги: спорт Україна хокей Федерація хокею України

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