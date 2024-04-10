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Стала відома зарплата Реброва на посаді головного тренера збірної України

Христина Жиренко
glavcom.ua
Стала відома зарплата Реброва на посаді головного тренера збірної України
Головний тренера збірної України розділив тринадцяте місце рейтингу зарплат очільник команд-учасниць Євро-2024

Журналісти стверджують, що Ребров у збірній України отримує 1,25 млн євро на рік

Видання Finance Football склало рейтинг зарплат головних тренерів команд-учасниць Євро-2024.

На першому місці опинився наставник збірної Англії Гарет Саутгейт із зарплатою 5,8 мільйона євро на рік.

Головний тренера національної збірної України з футболу Сергій Ребров із зарплатою 1,25 мільйона євро на рік розділив тринадцяте місце рейтингу.

Зарплати головних тренерів команд-учасниць Євро-2024:

1. Гарет Саутгейт (Англія) – 5,8 млн євро на рік

2. Юліан Нагельсманн (Німеччина) – 4,8 млн євро

3. Роберто Мартінес (Португалія) – 4 млн євро

4. Дідьє Дешам (Франція) – 3,8 млн євро

5-6. Рональд Куман (Нідерланди) – 3 млн євро

5-6. Лучано Спаллетті (Італія) – 3 млн євро

7. Віченцо Монтелла (Туреччина) – 1,8 млн євро

8. Мурат Якін (Швейцарія) – 1,6 млн євро

9-11. Ральф Рангнік (Австрія) – 1,5 млн євро

9-11. Доменіко Тедеско (Бельгія) – 1,5 млн євро

9-11. Златко Даліч (Хорватія) – 1,5 млн євро

12. Драган Стойкович (Сербія) – 1,4 млн євро

13-14. Луїс Де ла Фуенте (Іспанія) – 1,25 млн євро

13-14. Сергій Ребров (Україна) – 1,25 млн євро

15. Каспер Юльман (Данія) – 1,15 млн євро

16. Сільвіньо (Албанія) – 750 тис. євро

17. Міхал Пробіж (Польща) – 560 тис. євро

18. Стів Кларк (Шотландія) – 550 тис. євро

19. Франческо Кальцона (Словаччина) – 540 тис. євро

20-21. Марко Россі (Угорщина) – 300 тис. євро

20-21. Матьяж Кек (Словенія) – 300 тис. євро

22. Іван Гашек (Чехія) – 250 тис. євро

23. Едвард Йорданеску (Румунія) – 240 тис. євро

24. Віллі Саньоль (Грузія) – 200 тис. євро

Теги: Сергій Ребров Збірна України НОВИНИ ФУТБОЛУ

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