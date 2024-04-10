Стала відома зарплата Реброва на посаді головного тренера збірної України
Журналісти стверджують, що Ребров у збірній України отримує 1,25 млн євро на рік
Видання Finance Football склало рейтинг зарплат головних тренерів команд-учасниць Євро-2024.
На першому місці опинився наставник збірної Англії Гарет Саутгейт із зарплатою 5,8 мільйона євро на рік.
Головний тренера національної збірної України з футболу Сергій Ребров із зарплатою 1,25 мільйона євро на рік розділив тринадцяте місце рейтингу.
Зарплати головних тренерів команд-учасниць Євро-2024:
1. Гарет Саутгейт (Англія) – 5,8 млн євро на рік
2. Юліан Нагельсманн (Німеччина) – 4,8 млн євро
3. Роберто Мартінес (Португалія) – 4 млн євро
4. Дідьє Дешам (Франція) – 3,8 млн євро
5-6. Рональд Куман (Нідерланди) – 3 млн євро
5-6. Лучано Спаллетті (Італія) – 3 млн євро
7. Віченцо Монтелла (Туреччина) – 1,8 млн євро
8. Мурат Якін (Швейцарія) – 1,6 млн євро
9-11. Ральф Рангнік (Австрія) – 1,5 млн євро
9-11. Доменіко Тедеско (Бельгія) – 1,5 млн євро
9-11. Златко Даліч (Хорватія) – 1,5 млн євро
12. Драган Стойкович (Сербія) – 1,4 млн євро
13-14. Луїс Де ла Фуенте (Іспанія) – 1,25 млн євро
13-14. Сергій Ребров (Україна) – 1,25 млн євро
15. Каспер Юльман (Данія) – 1,15 млн євро
16. Сільвіньо (Албанія) – 750 тис. євро
17. Міхал Пробіж (Польща) – 560 тис. євро
18. Стів Кларк (Шотландія) – 550 тис. євро
19. Франческо Кальцона (Словаччина) – 540 тис. євро
20-21. Марко Россі (Угорщина) – 300 тис. євро
20-21. Матьяж Кек (Словенія) – 300 тис. євро
22. Іван Гашек (Чехія) – 250 тис. євро
23. Едвард Йорданеску (Румунія) – 240 тис. євро
24. Віллі Саньоль (Грузія) – 200 тис. євро
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