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Київський хокейний клуб уп'ятнадцяте став чемпіоном України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Київський хокейний клуб уп'ятнадцяте став чемпіоном України
У четвертому матчі кияни закрили фінальну серію перемогою над «Кременчуком»
фото з відкритих джерел

Три чемпіонства поспіль – друга найдовша серія в історії чемпіонату України

«Сокіл» виграв свій 15-й титул чемпіона України з хокею серед чоловіків. У четвертому матчі кияни закрили фінальну серію перемогою над «Кременчуком» – 3:2.

«Сокіл» та «Кременчук» стали двома топкомандами регулярного чемпіонату, здобувши 23 і 20 перемог відповідно. На старті плей-оф кияни виграли дербі із «Кепіталз» (4:1 за перемогами), а «Кременчук» потребував семи матчів для перемоги над херсонським «Дніпром» (4:3).

Серія стартувала з домашньої перемоги «Сокола» в Києві – 3:0. По одній шайби кияни закинули в кожному з трьох періодів.

Вже другий матч фіналу, що також проходив у столиці, став найрезультативнішим у серії – на двох команди закинули 11 голів. Гості тричі зрівнювали рахунок, але врешті поступилися 5:6.

На домашньому льоду «Кременчук» першим повів у рахунку. «Сокіл» відповів трьома вирішальними голами вже в заключному періоді – 3:2 на користь чинних чемпіонів.

У вирішальному, четвертому матчі в Кременчуці господарі знову забили першими. Ще до першої перерви Володимир Чердак зрівняв рахунок, а згодом «Сокіл» повів у дві шайби – 3:1 в заключному періоді.

Матч не завершили в четвер, 28 березня, через тривалу повітряну тривогу в Україні. Догравання призначили на 12:00 наступного дня – команди мали провести на льоду ще сім хвилин заключного періоду.

Після повернення на майданчик Святослав Тимченко скоротив відставання «Кременчука» до мінімуму. Фінальна сирена врешті зафіксувала перемогу «Сокола» – 3:2.

Зазначимо київський «Сокіл» здобув рекордний, 15-й титул в історії клубу. У другої найтитулованішої команди України «Донбасу» – вісім чемпіонських трофеїв.

«Сокіл» втретє поспіль переграв у фінальній серії чемпіонату «Кременчук». Вперше це сталося із «сухим» рахунком – минулого року серія тривала п'ять матчів (3:2 на користь киян).

Три чемпіонства поспіль – друга найдовша серія в історії чемпіонату України. Абсолютний рекорд з чотирьох титулів поспіль належить «Соколу» (2003-2006) та «Донбасу» (2016-2019).

Натомість «Кременчук» вшосте став срібним призером чемпіонату України. В історії клубу – один чемпіонський титул сезону 2019/20.

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Теги: спорт чемпіонат України хокей ХК Сокіл Українська хокейна ліга

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