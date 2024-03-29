Україна буде представлена на всіх футбольних турнірах 2024 року. Перелік змагань

Україна зіграє на усіх великих футбольних турнірах цього літа

Збірна України на попередньому Євро досягла найкращого результату в історії – дійшла до чвертьфіналу

Цього літа відбудуться чотири великі турніри з футболу – чемпіонат Європи серед дорослих, серед команд до 19-ти років, до 17-ти років, а також олімпійський футбольний турнір. Збірні України кваліфікувались до кожного з цих турнірів, повідомляє Суспільне.

Якщо олімпійську ліцензію українці здобули ще в 2023 році, то інші три путівки – у березні 2024. Команди U17 та U19 виграли свої групи елітраунду відбору, а національна команда – кваліфікувалася через раунд плей-оф:

юнацький чемпіонат Європи з футболу (U17) – виступить уперше з 2017 року

юніорський чемпіонат Європи з футболу (U19) – виступить уперше з 2018 року

олімпійський турнір з футболу (U23) – зіграє уперше в історії

чемпіонат Європи з футболу – виступить учетверте поспіль

При цьому, Україна знає повний список суперників лише на дорослому чемпіонаті Європи. Жеребкування відбулося перед матчами плей-оф відбору.

Два з трьох суперників визначені для України на олімпійському турнірі з футболу. Ім'я ще одного опонента стане відоме за підсумками Кубка Азії U23.

чемпіонат Європи з футболу U17: жеребкування групового етапу – 3 квітня

чемпіонат Європи з футболу U19: жеребкування групового етапу – 17 квітня

олімпійський турнір з футболу: Аргентина, Марокко, Азія №3

чемпіонат Європи з футболу: Бельгія, Словаччина, Румунія

Де і коли відбудуться турніри за участі збірних України?

20 травня – 5 червня: Євро U17 (Кіпр)

14 червня – 14 липня: чемпіонат Європи (Німеччина)

15-28 липня: Євро U19 (Північна Ірландія)

24 липня – 9 серпня: Олімпійський футбольний турнір (Франція)

Нагадаємо, збірна України на попередньому Євро досягла найкращого результату в історії – дійшла до чвертьфіналу.

На юніорському чемпіонаті Європи Україна, окрім перемоги, боротиметься за відбір на чемпіонат світу U20. Туди відберуться п'ять найкращих команд.

Україна U19 виграла чемпіонат Європи у 2009 році. Натомість Україна U17 жодного разу в історії не проходила далі групового раунду.

Нагадаємо, авторитетна британська газета The Guardian спрогнозувала, як збірна України виступить у фінальному турнірі Євро-2024, який відбудеться в Німеччині цього літа.