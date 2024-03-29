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Україна буде представлена на всіх футбольних турнірах 2024 року. Перелік змагань

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Україна буде представлена на всіх футбольних турнірах 2024 року. Перелік змагань
Україна зіграє на усіх великих футбольних турнірах цього літа
фото: УАФ

Збірна України на попередньому Євро досягла найкращого результату в історії – дійшла до чвертьфіналу

Цього літа відбудуться чотири великі турніри з футболу – чемпіонат Європи серед дорослих, серед команд до 19-ти років, до 17-ти років, а також олімпійський футбольний турнір. Збірні України кваліфікувались до кожного з цих турнірів, повідомляє Суспільне.

Якщо олімпійську ліцензію українці здобули ще в 2023 році, то інші три путівки – у березні 2024. Команди U17 та U19 виграли свої групи елітраунду відбору, а національна команда – кваліфікувалася через раунд плей-оф:

  • юнацький чемпіонат Європи з футболу (U17) – виступить уперше з 2017 року
  • юніорський чемпіонат Європи з футболу (U19) – виступить уперше з 2018 року
  • олімпійський турнір з футболу (U23) – зіграє уперше в історії
  • чемпіонат Європи з футболу – виступить учетверте поспіль

При цьому, Україна знає повний список суперників лише на дорослому чемпіонаті Європи. Жеребкування відбулося перед матчами плей-оф відбору.

Два з трьох суперників визначені для України на олімпійському турнірі з футболу. Ім'я ще одного опонента стане відоме за підсумками Кубка Азії U23.

  • чемпіонат Європи з футболу U17: жеребкування групового етапу – 3 квітня
  • чемпіонат Європи з футболу U19: жеребкування групового етапу – 17 квітня
  • олімпійський турнір з футболу: Аргентина, Марокко, Азія №3
  • чемпіонат Європи з футболу: Бельгія, Словаччина, Румунія

Де і коли відбудуться турніри за участі збірних України?

  • 20 травня – 5 червня: Євро U17 (Кіпр)
  • 14 червня – 14 липня: чемпіонат Європи (Німеччина)
  • 15-28 липня: Євро U19 (Північна Ірландія)
  • 24 липня – 9 серпня: Олімпійський футбольний турнір (Франція)

Нагадаємо, збірна України на попередньому Євро досягла найкращого результату в історії – дійшла до чвертьфіналу.

На юніорському чемпіонаті Європи Україна, окрім перемоги, боротиметься за відбір на чемпіонат світу U20. Туди відберуться п'ять найкращих команд.

Україна U19 виграла чемпіонат Європи у 2009 році. Натомість Україна U17 жодного разу в історії не проходила далі групового раунду.

Нагадаємо, авторитетна британська газета The Guardian спрогнозувала, як збірна України виступить у фінальному турнірі Євро-2024, який відбудеться в Німеччині цього літа.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи Збірна України

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