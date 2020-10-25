Україна підтримала на виборах президента Міжнародної федерації боксу ставленика Кремля



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Умар Назарович Кремльов і Володимир Степанович Продивус Світлина із соцмереж

Федерацію боксу України очолює ексрегіонал Володимир Продивус

Федерація аматорського боксу України підтримує на виборах очільника Міжнародної асоціації аматорського боксу (AIBA) одіозного російського функціонера, генерального секретаря Федерації боксу РФ Умара Кремльова, котрий буквально нещодавно втішав після поразки від американця Теофімо Лопеса Василя Ломаченка. І обіцяв зустріти «православного брата з хлібом-сіллю». Раніше Кремльов пропонував Усику і Ломаченку російське громадянство.

Лист підтримки Кремльова на офіційному бланку ФБУ за підписом очільника організації ексрегіонала Володимира Продивуса англійською мовою подаємо нижче.

«Один із головних ініціаторів необхідних реформ в нашому спорті під час глобальної пандемії – Умар Кремльов. Він наполегливо докладає зусиль для продовження змагань, допомоги спортсменам і підтримує AIBA в цілому.

Це найкращий доказ його лідерських якостей, розуміння проблем боксу та спорту в цілому, так само як і розуміння рішень поставлених завдань, що зараз вкрай важливо для AIBA. Я впевнений, що Умар Назарович Кремльов – найкращий і найгідніший кандидат на пост президента AIBA, який володіє всіма якостями бути президентом.

Він людина, яка дійсно любить бокс, знає і розуміє цей вид спорту і його проблеми, а також має повагу серед представників Національних федерацій. Він здатний побудувати стратегію розвитку олімпійського боксу і стати ґарантом побудови професійного діалогу з Міжнародним олімпійським комітетом», — йдеться в листі.

Український лист на підтримку Кремльова

Додамо, що вибори президента AIBA відбудуться 12–13 грудня поточного року, під час конгресу організації.

AIBA опинилася в опалі міжнародних спортивних інстанцій влітку 2017 року через постійні звинувачення в корупції. Як наслідок, 20 листопада 2017-го посаду президента AIBA покинув кореєць Чін-Куо Ву. Наприкінці липня 2017 року 13 членів AIBA висловили Чін-Куо Ву вотум недовіри, однією з причин якого стали фінансові проблеми організації. Президенту було запропоновано подати у відставку за власним бажанням, але тоді він відповів відмовою. 4 листопада виконувачем обов'язки глави AIBA став віце-президент Франко Фальчінеллі.

Персона нового президента, обраного у січні 2018 року позачерговому конгресі AIBA в Дубаї (ОАЕ) лише ускладнила становище. Місце Фальчінеллі зайняв узбек Ґафур Рахімов.

Рахімов є фігурою одіозною, близькою до криміналітету. У 2012 році ФБР оголосило його «одним з керівників транснаціональної злочинної групи Братський круг», куди входять злочинці з країн колишньої СССР. Мінфін США з 2013 року вважає, що Ґафур пов'язаний з наркоторгівлею. А у 2000-му році Рахімову було відмовлено у видачі австралійської візи і, як наслідок, він не потрапив на Олімпіаду в Сіднеї. Австралійський уряд на запит Міжнародного олімпійського комітету відповів, що перебування злочинців у їхній країні є неприпустимим. Втім, представники Рахімова заявляють, що австралійська влада зрештою визнала свою неправоту.

Аматорський бокс через ці скандали постав перед реальною загрозою бути виключеним з олімпійської сім’ї. Міжнародний олімпійський комітет вирішив не довіряти AIBA права проводити ліцензійні турніри на Олімпіаду в Токіо і призначив для цього три незалежних змагання. Щоправда, ліцензії так досі й не були розіграні через спалах у світі пандемії коронавірусу.

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