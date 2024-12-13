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Україна після фіаско Шахтаря і Динамо дізналася свою позицію у рейтингу коефіцієнтів УЄФА

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Україна після фіаско Шахтаря і Динамо дізналася свою позицію у рейтингу коефіцієнтів УЄФА
Гравці Шахтаря
фото з відкритих джерел

Провальні виступи українських грандів уже призвели до серйозних наслідків у рейтингу

Донецький Шахтар і київське Динамо знову провально виступили в єврокубках: «гірники» в номінально домашньому матчі розгромно поступилися Баварії (1:5), відкривши рахунок першими. Столичний колектив напередодні поступився Реал Сосьєдаду в Іспанії (0:3).

Останніми результатами українських команд скористалися прямі конкуренти – тепер у рейтингу коефіцієнтів УЄФА нас випереджають Кіпр і Швеція, чиї колективи домоглися позитивних результатів. Нині на рахунку України 23,400 бала і 23-тє місце.

Україна після фіаско Шахтаря і Динамо дізналася свою позицію у рейтингу коефіцієнтів УЄФА фото 1

Кіпр і Швеція після останнього туру єврокубків мають у своєму активі 23,975 і 23,750 бала відповідно. На 24-й позиції розташовується Сербія з 22,500 очками – потенційно вони теж можуть обігнати Україну в рейтингу до кінця групового етапу Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій.

Зазначимо, що чемпіони Асоціації з 23-го місця і нижче розпочинають свій шлях з першого кваліфікаційного раунду.

Нагадаємо, що київське «Динамо» програло шостий матч поспіль у Лізі Європи. Цього разу підопічні Олександра Шовковського розгромно поступились «Реал Сосьєдаду» (0:3).

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Шахтар»

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