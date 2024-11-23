Лунін може покинути Реал заради Італії вже взимку

Хоча Лунін присутній у шортлисті «чорно-синіх» , клуб волів би підписати голкіпера іншого іспанського клубу

Воротар збірної України Андрій Лунін зацікавив міланський Інтер. Інтер займається пошуками нового воротаря, і Андрій Лунін є одним із головних кандидатів. Про це повідомляє ElNacional.

За інформацією джерела, італійський клуб уже взимку планує знайти майбутню заміну для воротаря збірної Швейцарії Яна Зоммера – гравцеві незабаром виповнюється 36 років.

Хоча Лунін присутній у шортлисті «чорно-синіх» , клуб волів би підписати голкіпера іншого іспанського клубу. Алекс Реміро, який виступає за Реал Сосьєдад, поки що вважається кращим варіантом через позицію тренера. Сімоне Індзагі виділяє його гру ногами.

Іншими претендентами, окрім українця, є Грегор Кобель із дортмундської Боруссії та Діогу Кошта, який захищає кольори Порту. У сезоні 2024/25 Лунін провів за Реал 5 матчів, пропустивши 8 голів і віддавши результативну передачу у матчі з Осасуною.

Нагадаємо, що воротар мадридського «Реала» Андрій Лунін не допоможе збірній України в заключних матчах групового раунду Ліги націй-2024/25 проти Грузії та Албанії.