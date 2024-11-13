Українець потрапив до переліку найгірших в історії нападників Англійської Прем'єр-ліги

У 40 матчах англійського клубу він забив шість голів та віддав п’ять результативних передач

Воронін грав за «Ліверпуль» з 2007 по 2010 року з перервою на оренду в берлінську «Герту» в сезоні 2008/09

Ресурс GiveMeSport оприлюднив рейтинг з десяти найгірших нападників в історії Англійської Прем'єр-ліги з моменту її заснування у 1992 році.

Критерії для потрапляння до переліку: кількість забитих голів, кар’єрні очікування, трансферна вартість, внесок у гру команди, кількість проведеного часу в Прем'єр-лізі.

У рейтинг могли потрапити лише футболісти, які зіграли більше 10 матчів у турнірі.

Шосте місце в переліку посів колишній форвард збірної України та «Ліверпуля» Андрій Воронін.

Воронін грав за «Ліверпуль» з 2007 по 2010 року з перервою на оренду в берлінську «Герту» в сезоні 2008/09. У 40 матчах англійського клубу він забив шість голів та віддав п’ять результативних передач.

На першому місці опинився ексфорвард «Арсенала» та «Крістал Пелес» Яя Саного, який за 21 поєдинок не зробив жодної результативної дії.

До топ-3 також увійшли Джозі Алтідор, який грав за «Сандерленд» і «Халл», а також ексгравець «Челсі» , «Уігана» і «Блекберна» Франко Ді Санто.

Рейтинг найгірших нападників в історії Англійської Прем'єр-ліги за версією GiveMeSport:

Яя Саного («Арсенал», «Крістал Пелес») Джозі Алтідор («Сандерленд», «Галл») Франко Ді Санто («Челсі», «Віган», «Блекберн») Жо («Манчестер Сіті», «Евертон») Френсіс Джефферс («Арсенал», «Евертон», «Чарльтон», «Блекберн») Андрій Воронін («Ліверпуль») Мідо («Тоттенгем», «Мідлсбро», «Віган», «Вест Гем») Роберто Сольдадо («Тоттенгем») Афонсо Алвес («Мідлсбро») Радамель Фалькао («Манчестер Юнайтед», «Челсі»)

Нагадаємо, футболіст молодіжної збірної Швейцарії Сільван Валлнер завершив ігрову кар'єру у 22 роки з релігійних причин. Про це повідомляють швейцарські ЗМІ.

Гравець команди «Блау-Вайс Лінц» із австрійської Бундесліги, 22-річний центральний захисник Сільван Валлнер, оголосив про завершення професійної футбольної кар'єри. Рішення стало несподіваним, враховуючи його вік. У січні 2025 року Валлнеру виповниться лише 23 роки.

Причиною такого кроку став релігійний фактор. Валлнер є послідовником церкви адвентистів сьомого дня, яка суворо дотримується заборони на роботу в суботу, священний день згідно з їх вірою. Оскільки більшість матчів австрійської Бундесліги проводяться саме в суботу, футболіст вирішив завершити професійну кар'єру.

Валлнер – вихованець швейцарського «Цюріха». Гравець викликався до молодіжних збірних Швейцарії U17 та U18. Влітку 2024 року він перейшов у «Блау-Вайс Лінц» за 200 тисяч євро з «Цюріха». У складі нової команди він встиг провести 13 матчів.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон планує відвідати футбольний матч своєї національної збірної з командою Ізраїлю. Гра відбудеться під суворим наглядом поліціянтів після нападів на єврейських уболівальників в Амстердамі.

В офісі Макрона зазначили, що глава держави бажає «продемонструвати повну підтримку збірній Франції, як він це робить у кожному матчі».

Також присутність Макрона повинна стати «посланням братерства та солідарності» після випадків антисемітизму, що сталися після матчу в Амстердамі 7 листопада, розповіли в оточенні французького президента.

Матч Ліги націй між Францією та Ізраїлем відбудеться 14 листопада на стадіоні «Стад де Франс», що у передмісті Парижу. Як припускає начальник поліції Парижа Лоран Нуньєс, гра проходитиме в атмосфері «високого ризику».

За його словами, для безпеки залучать близько 4000 поліціянтів, які стежитимуть за правопорядком навколо стадіону, у громадському транспорті та по всій столиці Франції.

За інформацією видання, влада Ізраїлю закликала своїх громадян утриматися від поїздки на матч. Рада національної безпеки країни заявила, що серед палестинців та прихильників Палестини поширились заклики завдавати шкоди ізраїльтянам і євреям під прикриттям протестів і демонстрацій, а також використати для цього спортивні заходи.

Попри це правий єврейський рух «Бейтар» оголосив, що проведе у Парижі перед футбольним матчем мітинг проти антисемітизму.

До слова, увечері 7 листопада після матчу між ізраїльським клубом «Маккабі» та нідерландським «Аяксом» у Нідерландах сталися сутички між ізраїльськими вболівальниками та пропалестинськими активістами. На відео, що поширилися соцмережами, видно, як на ізраїльтян нападають і б’ють. П’ятьох постраждалих шпиталізували з травмами. Щоби припинити безлад, поліція залучила шість спецвзводів та 800 поліціянтів з усієї країни.

Правоохоронці затримали 63 людини, четверо з них станом на ранок 9 листопада все ще перебували у в’язниці.