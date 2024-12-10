«Шахтар» – «Баварія»: ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Гра пройде на стадіоні «Фельтінс Арена» у Гельзенкірхені (Німеччина)

Абсолютним фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають «Баварію»

У вівторок, 10 грудня, о 22:00 за київським часом донецький «Шахтар» зіграє формально домашню гру з німецькою «Баварією» у шостому турі Ліги чемпіонів. Гра пройде на стадіоні «Фельтінс Арена» у Гельзенкірхені (Німеччина). Абсолютним фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають «Баварію».

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів «Шахтар» – «Баварія»:

Favbet: (перемога «Шахтаря» 15,00 – нічия 8,20 – перемога «Баварії» 1,18);

William Hill: (19,00 – 8,00 – 1,15);

Bwin: (16,50 – 8,50 – 1,15).

Зазначимо, в оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Після п'яти турів «гірники» посідають 26-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів, маючи у своєму активі 4 очки. Раніше чинний чемпіон України зіграв унічию проти «Болоньї» (0:0), програв «Аталанті» (0:3), поступився «Арсеналу» (0:1), здобув перемогу над «Янг Бойз» (2:1) та програв ПСВ (2:3).

«Баварія» з 9 балами перебуває на 13-й позиції турнірної таблиці ЛЧ. Лідер німецької Бундесліги переміг загребське «Динамо» (9:2), поступився «Астон Віллі» (0:1), програв «Барселоні» (1:4), переміг «Бенфіку» (1:0) та здолав ПСЖ (1:0).

До слова, після поєдинку з «Баварією» на донецький клуб чекають ще два матчі основного раунду Ліги чемпіонів, які відбудуться вже наступного року. Підопічні Маріно Пушича 22 січня зустрінуться з французьким «Брестом» , а 29 січня протистоятимуть дортмундській «Боруссії».

Нагадаємо, гру «Шахтар» – «Баварія» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo. Для перегляду потрібна підписка «Максимальна», «Спорт» та «Megogopack XL».