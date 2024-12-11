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Поліція затримала Мілевського? Коментар ексфутболіста «Динамо»

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Поліція затримала Мілевського? Коментар ексфутболіста «Динамо»
Мілевський: Це фото з обшуку, який був проведений ще у вересні у будинку, який я орендував

Мілевський спростував інформацію про своє затримання поліцією

Легенда «Динамо» Артем Мілевський прокоментував чутки навколо його затримання. Сьогодні, 11 грудня, в анонімних телеграм-каналах з’явилася інформація, що ексфутболіста затримали правоохоронці за участь у банді, яка займалася договірними матчами у кіберспорті.

«Прочитав, що мене затримали. А на скільки посадили, не написали? (сміється) А якщо серйозно, то мене бісять такі непрофесіонали-під***си. Це фото з обшуку, який був проведений ще у вересні у будинку, який я орендував. Я там вже не живу. На фото навіть трава зелена! Їм що, повилазило?!», – наголосив Мілевський.

Також Артем розповів, де перебуває в даний момент.

«У мене зараз все гаразд. Я переїхав зі своєю дівчиною на нову квартиру. Тут, слава Богу, ніяких обшуків немає (сміється). Моє ім’я до сих пір не дає спокою різним аферистам. Не здивуюсь, якщо завтра напишуть, що я вбивця», – сказав Артем.

Нагадаємо, Мілевський провів за «Динамо» 276 матчів, забив 87 голів і віддав 74 гольові передачі. Зараз Артем є граючим тренером клубу медіа-ліги «Ігніс».

Нагадаємо, кіберполіцейські та слідчі Нацполіції викрили кілька злочинних груп завдяки спільним діям з Офісом Генерального прокурора за сприяння Національної платформи доброчесності спорту, що координується Міністерством молоді та спорту України.

Як інформує Мінмолодьспорту, правоохоронці припинили діяльність угруповань, які підкуповували або примушували гравців програвати матчі, чим «заробляли» на ставках, знаючи результати заздалегідь.

Правопорушники організовували договірні матчі з кіберфутболу, кібербаскетболу, настільного тенісу, футболу та баскетболу, щоб заробляти незаконні гроші через букмекерські контори.

Для збільшення впливу серед кіберспортсменів, залучення більшої кількості онлайн-вболівальників та грошових ставок організатори долучали відомих спортсменів. Це забезпечувало онлайн-трансляції «замовних» матчів для десятків тисяч глядачів. Деякі учасники угруповання, які були спортсменами світового рівня, використовували професійні зв’язки для організації «договірних» матчів між кіберспортсменами з Австралії, України та інших країн Європи.

Для тиску на учасників змагань зловмисники використовували різні методи. У деяких випадках залучали раніше судимих за злочини осіб для залякування спортсменів, у тому числі з використанням зброї. Наразі відомо про близько 10 постраждалих гравців. Іноді їм пропонували грошову винагороду за «зливання» матчів.

Знаючи майбутній результат гри, зловмисники робили ставки на ресурсах букмекерських контор, зареєстрованих в країнах Азії, Європи, Австралії та Америки. Прибутки від такої діяльності могли становити мільйони гривень.

У рамках розслідування за низкою статей Кримінального кодексу України, максимальна санкція яких передбачає до 12 років позбавлення волі, поліцейські вже провели 45 обшуків по всій Україні. Було вилучено речові докази та зафіксовано цифрові докази протиправної діяльності зловмисників. Наразі слідчі оголосили одному з організаторів «договірних» ігор підозру у протиправному впливі на результати офіційних спортивних змагань.

Слідчі дії тривають з метою виявлення всіх учасників злочинних груп, у тому числі за кордоном, а також для визначення кількості потерпілих і остаточних розмірів завданих збитків. 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» скандал Артем Мілевський договірні матчі букмекери

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