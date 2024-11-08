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Четверта поразка поспіль. «Динамо» поступилося «Ференцварошу» в Лізі Європи

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Четверта поразка поспіль. «Динамо» поступилося «Ференцварошу» в Лізі Європи
«Динамо» зазнало четвертої поразки поспіль і посідає останнє місце в турнірній таблиці Ліги Європи
фото: Reuters /Cathrin Mueller

Вже на 17-й хвилині «Динамо» залишилося в меншості

У Гамбурзі на арені «Фолькпаркштадіон» відбувся матч 4-го туру основного етапу Ліги Європи, в якому київське «Динамо» приймало угорський «Ференцварош». Поєдинок завершився поразкою «біло-синіх» із рахунком 0:4.

Вже на 15-й хвилині віцечемпіони України залишились удесятьох: рефері після перегляду VAR показав пряму червону картку Дубінчаку за грубий фол у підкаті проти Макрецькіса.

Попри чисельну меншість, у першому таймі Динамо майже не поступалося супернику й було близьким до того, аби відкрити рахунок, проте удари Кабаєва та Ваната не були успішними.

Після поновлення гри рахунок залишався рівним 10 хвилин, перш ніж «Ференцварош» забив двічі. З різницею в одну хвилину за гостей відзначилися Барнабаш Варга та Крістоффер Захаріассен – 2:0.

На 67-й хвилині «Ференцварош» відзнавився втретє. Дубль оформив нападник Варга. Фінальний рахунок за 15 хвилин до завершення основного часу встановив бразилець Салданья.

«Динамо» зазнало четвертої поразки поспіль і посідає останнє місце в турнірній таблиці Ліги Європи. Українська команда – єдина, що не спромоглася відзначитися голами до екватора основного етапу турніру.

Ліга Європи. Четвертий тур

«Динамо» – «Ференцварош» 0:4

Голи: Варга, 54, 67, Захаріассен, 56, Салданья, 76.

Як повідомлялося, донецький «Шахтар» поступився лондонському «Арсеналу» у матчі Ліги Чемпіонів у сезоні-2024/25 з рахунком 1:0.

Раніше донецький «Шахтар» зазнав першої поразки у єврокубковому сезоні, розгромно програвши італійській «Аталанті» з рахунком 0:3 у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга Європи

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