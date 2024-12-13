Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Динамо» програло «Реал Сосьєдаду» й достроково вилетіло з Ліги Європи

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Динамо» програло «Реал Сосьєдаду» й достроково вилетіло з Ліги Європи
скріншот з відео

«Біло-сині» поступилися «Реал Сосьєдаду» (0:3)

Київське «Динамо» програло шостий матч поспіль у Лізі Європи. Цього разу підопічні Олександра Шовковського розгромно поступились «Реал Сосьєдаду» (0:3).

Як пройшов матч «Реал Сосьєдад» – «Динамо» 

На 19-й хвилині гри Денис Попов сфолив у своєму штрафному майданчику й заробив пенальті. Хоча Георгій Бущан відбив пенальті від Мікеля Оярзабаля, іспанець забив гол на добиванні – 0:1.
Іже за п'ять хвилин кияни вдруге пропустили – після передачі Такефусе Кубо відзначився Шеральдо Бекер, якому допоміг рикошет від захисника «Динамо» Крістіана Біловара – 0:2.
На 33-й хвилині Оярзабаль оформив дубль після передачі Йона Андера Оласагасті прицільно вдаривши у ближній кут воріт Бущана.
Перший тайм кияни завершили з один ударом у площину воріт, водночас як баски провели 19 ударів, з яких 11 – у площину.
У другому таймі головний тренер «Реал Сосьєдаду» зробив ряд замін. Після цього підопічні Олександра Шовковського дещо вирівняти гру, але не зуміли скоротити рахунок.

Ліга Європи. 6-й тур

«Реал Сосьєдад» – «Динамо» 3:0

Гол: Оярзабаль, 19, 33, Бекер, 24

Через поразку кияни за два тури до кінця групової стадії Ліги Європи втратили шанси потрапити у плейоф змагань. У турнірній таблиці «Динамо» залишилося на останній, 36-й сходинці з нулем очок у активі.

Наступний матч у рамках Ліги Європи підопічні Олександра Шовковського проведуть 21 січня проти турецького «Галатасарая».

Нагадаємо, абсолюним фаворитом матчу букмекери вважали «Реал Сосьєдад».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга Європи кияни Георгій Бущан Денис Попов ФК «Реал Сосьєдад» відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Doogee представила смартфон з батареєю 22 000 мАг
Вистачить на два місяці: вийшов смартфон із рекордним акумулятором
13 листопада, 15:15
У цьому сезоні Кварацхелія забив 5 голів та зробив 2 асисти у 14 матчах
«ПСЖ» та «Барселона» цікавляться гравцем суперника збірної України
15 листопада, 13:59
Лунін ризикує втратити місце у воротах Реала
Лунін ризикує втратити місце у воротах Реала
19 листопада, 16:00
У останніх п'яти матчах «Суїндон» Холлоуея, який виступає в четвертій лізі Англії, здобув лише одну перемогу
Тренер «Суїндона» заявив, що клубу заважають грати привиди з кладовища
20 листопада, 17:57
Степанов став наймолодшим дебютантом Ліги чемпіонів серед українців
17-річний українець Степанов дебютував за «Баєр» у матчі Ліги чемпіонів
27 листопада, 00:23
Падіння уламків внаслідок атаки дронів в Дніпровському р-ні не підтверджується
У Дніпровському район спалахнула квартира у багатоповерхівці (фото, відео)
20 листопада, 10:35
Окупанти просунулись у Торецьку, ворог вдарив по Запоріжжю та області: головне за ніч
Окупанти просунулись у Торецьку, ворог вдарив по Запоріжжю та області: головне за ніч
23 листопада, 05:40
За даними Astra, вибухи прогриміли вночі, один із них потрапив на відео.
У Рязані прогриміли вибухи біля авіабази «Дягілєво» 
4 грудня, 08:34
Мілевський: Це фото з обшуку, який був проведений ще у вересні у будинку, який я орендував
Поліція затримала Мілевського? Коментар ексфутболіста «Динамо»
11 грудня, 20:51

Новини

«Динамо» програло «Реал Сосьєдаду» й достроково вилетіло з Ліги Європи
«Динамо» програло «Реал Сосьєдаду» й достроково вилетіло з Ліги Європи
13 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
«Реал Сосьєдад» – «Динамо»: букмекери назвали фаворита матчу Ліги Європи
«Реал Сосьєдад» – «Динамо»: букмекери назвали фаворита матчу Ліги Європи
Збірна України з біатлону виграла першу медаль сезону юніорського Кубка IBU
Збірна України з біатлону виграла першу медаль сезону юніорського Кубка IBU
«Укрпошта» випустила марку на честь бою Усика з Ф'юрі
«Укрпошта» випустила марку на честь бою Усика з Ф'юрі
Реньєрі розкрив, чи зіграє Довбик в матчі ЛЄ
Реньєрі розкрив, чи зіграє Довбик в матчі ЛЄ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
122K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 грудня: ситуація на фронті
79K
Сі Цзіньпін вказав Кремлю на необхідність «розрядки» у війні проти України
43K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 грудня 2024
23K
«Ображений хлопчик». Пресофіцерка 47 ОМБр відреагувала на заяву Маркуса про конфлікт із Шаламагою
18K
З ким спілкувалася Крупа і що знайдено в її айфоні? Деталі скандального розслідування
18K
Змова найбільших банків. До чого готуватися українцям

Новини

Найбільший металургійний холдинг розкрив принципи роботи з мобілізованими працівниками
Вчора, 14:55
У деяких областях сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 12 грудня
Вчора, 06:00
День Сухопутних військ Збройних сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Вчора, 05:00
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Відновлення української металургії після війни. Гендиректор «Метінвесту» дав інтерв'ю Bloomberg
11 грудня, 13:00
Добудова Хмельницької АЕС. Депутатка наполягає на швидкому прийнятті законопроєкту
11 грудня, 12:54

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua