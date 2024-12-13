«Динамо» програло «Реал Сосьєдаду» й достроково вилетіло з Ліги Європи

«Біло-сині» поступилися «Реал Сосьєдаду» (0:3)

Київське «Динамо» програло шостий матч поспіль у Лізі Європи. Цього разу підопічні Олександра Шовковського розгромно поступились «Реал Сосьєдаду» (0:3).

Як пройшов матч «Реал Сосьєдад» – «Динамо»

На 19-й хвилині гри Денис Попов сфолив у своєму штрафному майданчику й заробив пенальті. Хоча Георгій Бущан відбив пенальті від Мікеля Оярзабаля, іспанець забив гол на добиванні – 0:1.

Іже за п'ять хвилин кияни вдруге пропустили – після передачі Такефусе Кубо відзначився Шеральдо Бекер, якому допоміг рикошет від захисника «Динамо» Крістіана Біловара – 0:2.

На 33-й хвилині Оярзабаль оформив дубль після передачі Йона Андера Оласагасті прицільно вдаривши у ближній кут воріт Бущана.

Перший тайм кияни завершили з один ударом у площину воріт, водночас як баски провели 19 ударів, з яких 11 – у площину.

У другому таймі головний тренер «Реал Сосьєдаду» зробив ряд замін. Після цього підопічні Олександра Шовковського дещо вирівняти гру, але не зуміли скоротити рахунок.

Ліга Європи. 6-й тур

«Реал Сосьєдад» – «Динамо» 3:0

Гол: Оярзабаль, 19, 33, Бекер, 24

Через поразку кияни за два тури до кінця групової стадії Ліги Європи втратили шанси потрапити у плейоф змагань. У турнірній таблиці «Динамо» залишилося на останній, 36-й сходинці з нулем очок у активі.

Наступний матч у рамках Ліги Європи підопічні Олександра Шовковського проведуть 21 січня проти турецького «Галатасарая».

Нагадаємо, абсолюним фаворитом матчу букмекери вважали «Реал Сосьєдад».