Головна Спорт Ще більше про спорт
search button user button menu button
1727-й день війни
Кримський міст
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви

Україна поступилася Бразилії у грі Чемпіонату світу з ампфутболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Україна поступилася Бразилії у грі Чемпіонату світу з ампфутболу
Україна – Бразилія 0:2
Фото: WAFF

Світова першість з ампфутболу проходить у Мексиці

У Мексиці триває Чемпіонат світу з ампфутболу 2026 під егідою World Amputee Football Federation. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У другому турі світової першості Україна поступилася Бразилії.

WAFF чемпіонат світу 2026. Група C. 2 тур

Україна – Бразилія 0:2 (0:1)

  • Голи: Алан Едуардо (8), Феліппе Олівейра (27).

Результати матчів групи C

1 тур

  • Бразилія – Німеччина 5:0
  • Японія – Україна 1:0

2 тур

  • Японія – Німеччина 2:0
  • Україна – Бразилія 2:0

Склад збірної України на Чемпіонат світу WAFF 2026

Воротарі: Михайло Білоросюк («Покрова АМП»), Юрій Дячук («Покрова АМП»), Станіслав Капля («МСК Дніпро»).

Польові гравці: Микола Гатала («Покрова АМП»), Олексій Іншаков («Харків Незламні»), Ярослав Качмар («Покрова АМП»), Вадим Король («Хрестоносці»), Микола Олексієнко («Покрова АМП»), Валентин Осовський («Покрова АМП»), Михайло Соколян («Хрестоносці»), Юрій Сущ («Покрова АМП»), Олександр Чинчлей («Покрова АМП»), Сергій Швидкий («МСК Дніпро»), Дмитро Щегельський («Покрова АМП»), Юрій Гапончук («Бартка»).

Нагадаємо, національна команда України програла збірній Північній Ірландії (0:1) у п'ятому турі Ліги націй 2026/27.

Теги: спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У російських спортсменів можуть виникнути проблеми з потраплянням до Швеції
Швеція анонсувала неприємні новини для російських спортсменів
13 листопада, 16:21
Тедді Рінер: Франції не потрібен професійний політик, який читає лекції і ледарює цілими днями
П'ятиразовий олімпійський чемпіон з дзюдо балотуватиметься в президенти Франції
9 листопада, 13:32
Бронза Олімпіади-2024 стала головним успіхом у кар'єрі Андрєєва
Бронзовий призер Олімпіади-2024 погорів на допінгу
6 листопада, 13:54
Джаален Бест зіграє роль молодого Кассіуса Клея
Історія шляху легенди боксу Мухаммеда Алі: премʼєра серіалу «Найвеличніший»
4 листопада, 10:35
«Вуельту» 2026 Погачар завершив виступ на восьмому етапі після жорсткого падіння
«Зрадів, що лишився живий». Видатний велогонщик розповів про травми, які отримав на «Вуельті»
2 листопада, 14:17
Бартош та Моніка Соцко – найвідоміша та найсильніша шахова пара Польщі
Шахове дербі: дружина завадила чоловіку здобути титул на турнірі у Польщі
28 жовтня, 17:12
Для Євгенія Семененка останнім стартом високого рівня була Олімпіада-2022 у Пекіні
Російський фігурист, який брав участь у пропагандистських концертах, отримав запрошення на Гранпрі
22 жовтня, 19:48
Рубановський та Чиняков тріумфально виступили на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики U23
Рубановський та Чиняков тріумфально виступили на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики U23
20 жовтня, 13:22
Вибухова хвиля серйозно пошкодила будівлю льодової арени «Шалетт»
Ракетний удар по Києву: пошкоджено тренувальну арену збірної України з фігурного катання
19 жовтня, 11:26

Ще більше про спорт

Україна поступилася Бразилії у грі Чемпіонату світу з ампфутболу
Україна поступилася Бразилії у грі Чемпіонату світу з ампфутболу
Фігурист Вадим Колесник підняв прапор України після перемоги на Гранпрі США
Фігурист Вадим Колесник підняв прапор України після перемоги на Гранпрі США
Ілля Малінін з «дитячим каскадом» переміг на Гранпрі США з фігурного катання
Ілля Малінін з «дитячим каскадом» переміг на Гранпрі США з фігурного катання
Українські шпажистки здолали росіянок і здобули бронзу Кубка світу
Українські шпажистки здолали росіянок і здобули бронзу Кубка світу
Чи отримав статус нейтрального лижника путініст Большунов? Офіційне рішення
Чи отримав статус нейтрального лижника путініст Большунов? Офіційне рішення
Україна увійшла в топ-15 медального заліку Юнацької Олімпіади
Україна увійшла в топ-15 медального заліку Юнацької Олімпіади

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 листопада 2026
150K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
143K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
133K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

Повітряна тривога у Києві тривала 56 хвилин
Сьогодні, 12:45
День працівників радіо, телебачення та зв'язку: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівка
Сьогодні, 07:25
В Україні до 11°, на заході дощитиме: погода на 16 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Повітряна тривога у Києві тривала вісім хвилин
Вчора, 23:59
Яке релігійне свято відзначається 16 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua