Україна поступилася Бразилії у грі Чемпіонату світу з ампфутболу

Світова першість з ампфутболу проходить у Мексиці

У Мексиці триває Чемпіонат світу з ампфутболу 2026 під егідою World Amputee Football Federation. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У другому турі світової першості Україна поступилася Бразилії.

WAFF чемпіонат світу 2026. Група C. 2 тур

Україна – Бразилія 0:2 (0:1)

Голи: Алан Едуардо (8), Феліппе Олівейра (27).

Результати матчів групи C

1 тур

Бразилія – Німеччина 5:0

Японія – Україна 1:0

2 тур

Японія – Німеччина 2:0

Україна – Бразилія 2:0

Склад збірної України на Чемпіонат світу WAFF 2026

Воротарі: Михайло Білоросюк («Покрова АМП»), Юрій Дячук («Покрова АМП»), Станіслав Капля («МСК Дніпро»).

Польові гравці: Микола Гатала («Покрова АМП»), Олексій Іншаков («Харків Незламні»), Ярослав Качмар («Покрова АМП»), Вадим Король («Хрестоносці»), Микола Олексієнко («Покрова АМП»), Валентин Осовський («Покрова АМП»), Михайло Соколян («Хрестоносці»), Юрій Сущ («Покрова АМП»), Олександр Чинчлей («Покрова АМП»), Сергій Швидкий («МСК Дніпро»), Дмитро Щегельський («Покрова АМП»), Юрій Гапончук («Бартка»).

Нагадаємо, національна команда України програла збірній Північній Ірландії (0:1) у п'ятому турі Ліги націй 2026/27.