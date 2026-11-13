Швеція анонсувала неприємні новини для російських спортсменів

У російських спортсменів можуть виникнути проблеми з потраплянням до Швеції

Ульф Крістерссон: Ми з тривогою дивимося на те, що зараз робляться спроби нормалізувати відносини з Росією

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Швеції Ульф Крістерссон заявив, що позиція уряду Швеції щодо візових обмежень для російських спортсменів близька до точки зору Фінляндії та Норвегії. Про це повідомляє «Главком».

«Ми з тривогою дивимося на те, що зараз робляться спроби нормалізувати відносини з Росією. Погляд Швеції дуже близький до точки зору Фінляндії та Норвегії», – сказав Крістерссон, коментуючи обмежувальні заходи фінської та норвезької влади щодо російських спортсменів.

Нагадаємо, уряд Норвегії заявив, що буде видворяти російських та білоруських професійних спортсменів, якщо вони спробують в'їхати до країни для участі у змаганнях.

«Оскільки Росія продовжує свою жорстоку агресивну війну, уряд не хоче, щоб російські та білоруські професійні спортсмени і персонал, що їх супроводжує, могли приїжджати до Норвегії для участі в міжнародних спортивних змаганнях», – заявила міністр культури та рівності Норвегії Любна Джаффері.

Як повідомлялося, Фінляндія ухвалила рішення запровадити нові обмеження на в'їзд росіян до країни – обмеження стосуватимуться і професійних спортсменів.

Нові правила набудуть чинності з 16 листопада.

«Фінляндія посилює обмеження на в'їзд громадян Росії. У постанові уряд заявив, що в'їзд громадян Росії з несуттєвими цілями, у тому числі для короткострокової роботи за візою, становить загрозу для міжнародних відносин країни», – йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Фінляндії.