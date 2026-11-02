«Зрадів, що лишився живий». Видатний велогонщик розповів про травми, які отримав на «Вуельті»

Тадей Погачар: Я знав, що маю перелом сьомого шийного хребця, але потім ми виявили, що я зламав ще два хребці

П'ятиразовий переможець «Тур де Франс», титулований словенський велогонщик Тадей Погачар розповів про нові пошкодження хребта, які виявили у нього після падіння на «Вуельті». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Athletic..

«Два тижні тому я був у Словенії, де пройшов повторну комп'ютерну томографію. Я знав, що маю перелом сьомого шийного хребця (C7), але потім ми виявили, що я зламав ще два хребці. На той момент я був радий, що не поїхав на Чемпіонат Європи, який спочатку був моєю метою. Коли я побачив, що в мене зламані три хребці, то просто зрадів, що лишився живий. І що взагалі можу стояти на ногах», – заявив Погачар.

«Вуельту» 2026 Погачар завершив виступ на восьмому етапі після жорсткого падіння, внаслідок якого у нього було діагностовано перелом лівої ключиці зі зміщенням, а також сьомого шийного хребця та множинні садна на тілі.

Нагадаємо, на Юнацьких Олімпійських іграх 2026 року Україна здобула першу нагороду.

Автором першого медального успіху став дзюдоїст Хазар Гейдаров, який виступає у ваговій категорії до 66 кг.

Український спортсмен розпочав свій турнірний шлях одразу зі стадії чвертьфіналу, де не залишив шансів представнику Сенегалу Матару Діопу. У напруженому півфінальному поєдинку Гейдаров упевнено здолав суперника з Угорщини Німрода Мілднера, що й гарантувало йому як мінімум срібну нагороду.

У вирішальній сутичці за золото Хазар переміг канадського дзюдоїста Анеса Маті.