Головна Спорт Ще більше про спорт
search button user button menu button
1721-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Буданов відвідав чемпіонат світу з параджиу-джитсу в Абу-Дабі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Буданов відвідав чемпіонат світу з параджиу-джитсу в Абу-Дабі
Керівник Офісу президента Кирило Буданов

Керівник Офісу президента зустрівся з українськими ветеранами на світовій першості з параджиу-джитсу

Керівник Офісу президента Кирило Буданов відвідав чемпіонат світу з параджиу-джитсу в Абу-Дабі, де зустрівся з українськими ветеранами війни та підтримав їх під час змагань.Очільник ОП поспілкувався зі спортсменами, які представляють Україну на міжнародній арені.

Цьогоріч за Україну на світовій першості виступають 11 захисників, які отримали поранення на фронті. Попри пережиті травми, вони не полишили тренувань і продовжують розвиватися у спорті, представляючи нашу державу на міжнародних змаганнях.

Чемпіонат Abu Dhabi World Para Jiu-Jitsu Championship 2026 пройшов 10 листопада на арені Mubadala Arena у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів. Змагання організовані під патронатом шейха Халіда бін Мохамеда бін Заєда Аль Нагаяна.

Нагадаємо, раніше Кирило Буданов назвав ключові пріоритети ветеранської політики на 2027 рік. Серед них – спрощення доступу до медичної допомоги, протезування та соціальних гарантій, а також залучення ветеранів до роботи в органах державної влади.

Теги: Кирило Буданов спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прокурор Хмельниччини Антон Ковальський після корупційного скандалу очолив Офіс генпрокурора. Поки що у статусі виконувача обов’язків
Кадрова чистка і кінець придворного турагентства. В.о. генпрокурора Антон Ковальський – про свої перші кроки Інтерв’ю
3 листопада, 12:20
Гарантований гонорар Альвареса за бій з Мбіллі має скласти $47 млн
Сауль Альварес переміг Крістіана Мбіллі у поєдинку за титул чемпіона світу WBC
1 листопада, 10:47
Окупант Батушев був знищений захисниками України 11 жовтня 2026 року
ЗСУ на фронті ліквідували ще одного російського чемпіона світу
26 жовтня, 16:01
Ковтун (ліворуч) і Марінов (праворуч) здобули срібло і бронзу Чемпіонату світу зі спортивної гімнастики
Одіозний гімнаст Ілля Ковтун взяв участь у фотосесії з росіянином, який підтримує війну
25 жовтня, 20:46
Єлизавета Литвиненко (четверта праворуч) обіймається з росіянином Махмадбеком Махмадбековим (третій праворуч), якого Україна вимагала відсторонити від змагань
Українська дзюдоїстка засвітилася в обіймах росіянина, який підтримує війну
25 жовтня, 18:05
Російським лижникам загрожує пропуск головного старту 2027 року
Стало відомо, що Швеція хоче завадити російським лижникам виступити на Чемпіонаті світу
21 жовтня, 13:45
Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики пройде 17-25 жовтня у Роттердамі (Нідерланди)
Атака дронів. Російські гімнасти більше доби добиралися на Чемпіонат світу у Нідерландах
15 жовтня, 14:50
Мельникова відома своєю підтримкою диктатора Путіна та його війни проти України
Міжнародна федерація гімнастики прокоментувала невидачу Нідерландами віз російським гімнасткам
14 жовтня, 16:31
Україна перемогла Італію на турнірі Mundialito Beach Soccer 2026
Жіноча збірна України з пляжного футболу посіла третє місце на турнірі в Іспанії
12 жовтня, 19:58

Ще більше про спорт

Буданов відвідав чемпіонат світу з параджиу-джитсу в Абу-Дабі
Буданов відвідав чемпіонат світу з параджиу-джитсу в Абу-Дабі
Аліна Дмитрук стала срібною призеркою Юнацьких Олімпійських ігор 2026
Аліна Дмитрук стала срібною призеркою Юнацьких Олімпійських ігор 2026
Світове регбі розглянуло зняття санкцій з Росії
Світове регбі розглянуло зняття санкцій з Росії
Ексволейболіст збірної Росії зник безвісти на війні з Україною
Ексволейболіст збірної Росії зник безвісти на війні з Україною
Російські скелетоністи отримали заборону на спілкування зі ЗМІ під час міжнародних турнірів
Російські скелетоністи отримали заборону на спілкування зі ЗМІ під час міжнародних турнірів
Юнацькі Олімпійські ігри 2026: анонс виступів українців 10 листопада
Юнацькі Олімпійські ігри 2026: анонс виступів українців 10 листопада

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 листопада 2026
113K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
103K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
75K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
70K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

Зеленський поставив крапку у багаторічній інтризі навколо відомого київського університету
Сьогодні, 18:02
«Чим пишатися?»: вчителька розкритикувала колег, які відмовляються використовувати ШІ
Сьогодні, 16:22
Ректора університету Богомольця відсторонено від посади: що відомо
Сьогодні, 15:08
В Україні до 12°, в західних областях дощитиме: погода на 10 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 10 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Шкільний скандал на Київщині: вчителям урізають зарплати, директорки дали пояснення
Вчора, 19:36

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua