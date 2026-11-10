Керівник Офісу президента зустрівся з українськими ветеранами на світовій першості з параджиу-джитсу

Керівник Офісу президента Кирило Буданов відвідав чемпіонат світу з параджиу-джитсу в Абу-Дабі, де зустрівся з українськими ветеранами війни та підтримав їх під час змагань.Очільник ОП поспілкувався зі спортсменами, які представляють Україну на міжнародній арені.

Цьогоріч за Україну на світовій першості виступають 11 захисників, які отримали поранення на фронті. Попри пережиті травми, вони не полишили тренувань і продовжують розвиватися у спорті, представляючи нашу державу на міжнародних змаганнях.

Чемпіонат Abu Dhabi World Para Jiu-Jitsu Championship 2026 пройшов 10 листопада на арені Mubadala Arena у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів. Змагання організовані під патронатом шейха Халіда бін Мохамеда бін Заєда Аль Нагаяна.

Нагадаємо, раніше Кирило Буданов назвав ключові пріоритети ветеранської політики на 2027 рік. Серед них – спрощення доступу до медичної допомоги, протезування та соціальних гарантій, а також залучення ветеранів до роботи в органах державної влади.