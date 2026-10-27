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Дворазовий чемпіон Росії помер під час ветеранського турніру

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Дворазовий чемпіон Росії помер під час ветеранського турніру
Конаков – чемпіон Росії 1998 та 1999 років

Конаков відіграв дві гри без замін, але перед заключним матчем його стан різко погіршився

Дворазовий чемпіон Росії з хокею з м'ячем Сергій Конаков помер під час турніру ветеранів. Про це повідомляє «Главком».

Конаков відіграв дві гри без замін, але перед заключним матчем його стан різко погіршився. Лікарі намагалися реанімувати 59-річного хокеїста, і якоїсь миті у нього навіть з'явився пульс, але в результаті врятувати його так і не вдалося.

Конаков – чемпіон Росії 1998 та 1999 років. У 1997 році він став найкращим бомбардиром чемпіонату РФ.

Після завершення кар'єри гравця Конаков брав участь у ветеранських турнірах та займався тренерською діяльністю.

Нагадаємо, колишній капітан збірної Грузії з футболу Георгій Немсадзе помер у віці 54 років.

Немсадзе у 1990-х роках грав за грузинські «Динамо», «Іберію», «Гурію» та «Шевардені-1906».

Також півзахисник виступав у Європі за німецький «Хомбург», турецький «Трабзонспор», швейцарський «Грассхоппер», італійську «Реджану» та шотландський «Данді».

Більше 10 років Немсадзе захищав кольори збірної Грузії, був її капітаном. У складі національної команди провів 69 матчів.

Немсадзе після завершення професійної кар'єри очолював збірну Грузії U19, «Шевардені-1906» та «Динамо» Тбілісі.

Теги: спорт смерть

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