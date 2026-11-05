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Юнацькі Олімпійські ігри 2026: анонс виступів українців 5 листопада

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Юнацькі Олімпійські ігри 2026: анонс виступів українців 5 листопада
Змагання за участі українців транслюватимуться на «Суспільне Спорт»

Юнацькі Олімпійські ігри 2026 року проходять у Сенегалі з 31 жовтня по 13 листопада 2026 року

Сьогодні, 5 листопада, у п'ятий змагальний день IV літніх Юнацьких Олімпійських ігор у Дакарі, представники національної збірної команди України продовжать боротьбу за нагороди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Футзал

19:30: дівчата, груповий раунд, Україна – Сенегал

Змагання транслюватимуться на «Суспільне Спорт».

IV літні Юнацькі Олімпійські ігри 2026 року проходять у Сенегалі з 31 жовтня по 13 листопада 2026 року. Це перша в історії олімпійська подія, яка відбудеться на африканському континенті.

Дзюдоїст Гейдаров здобув для України першу нагороду IV літніх Юнацьких Олімпійських ігор

Нагадаємо, на Юнацьких Олімпійських іграх 2026 року Україна здобула першу нагороду.

Автором першого медального успіху став дзюдоїст Хазар Гейдаров, який виступає у ваговій категорії до 66 кг.

Український спортсмен розпочав свій турнірний шлях одразу зі стадії чвертьфіналу, де не залишив шансів представнику Сенегалу Матару Діопу. У напруженому півфінальному поєдинку Гейдаров упевнено здолав суперника з Угорщини Німрода Мілднера, що й гарантувало йому як мінімум срібну нагороду.

У вирішальній сутичці за золото Хазар переміг канадського дзюдоїста Анеса Маті.

Теги: футзал

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