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Юнацькі Олімпійські ігри 2026: анонс виступів українців 3 листопада

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Юнацькі Олімпійські ігри 2026: анонс виступів українців 3 листопада
3 листопада представники України будуть змагатися у трьох видах спорту
фото: НОК України

Юнацькі Олімпійські ігри 2026 року проходять у Сенегалі з 31 жовтня по 13 листопада 2026 року

Сьогодні, 3 листопада, у третій змагальний день IV літніх Юнацьких Олімпійських ігор у Дакарі, представники національної збірної команди України будуть змагатися у трьох видах спорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Плавання

  • 12:34: кваліфікація, 100 метрів на спині, Кирило Малесик

Бадмінтон

  • 14:00: дівчата, груповий раунд, Варвара Попережай

Футзал

  • 17:30: дівчата, груповий раунд, Україна – Фіджі

Змагання транслюватимуться на «Суспільне Спорт».

IV літні Юнацькі Олімпійські ігри 2026 року проходять у Сенегалі з 31 жовтня по 13 листопада 2026 року. Це перша в історії олімпійська подія, яка відбудеться на африканському континенті.

Нагадаємо, на Юнацьких Олімпійських іграх 2026 року Україна здобула першу нагороду.

Автором першого медального успіху став дзюдоїст Хазар Гейдаров, який виступає у ваговій категорії до 66 кг.

Український спортсмен розпочав свій турнірний шлях одразу зі стадії чвертьфіналу, де не залишив шансів представнику Сенегалу Матару Діопу. У напруженому півфінальному поєдинку Гейдаров упевнено здолав суперника з Угорщини Німрода Мілднера, що й гарантувало йому як мінімум срібну нагороду.

У вирішальній сутичці за золото Хазар переміг канадського дзюдоїста Анеса Маті.

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Теги: Юнацькі Олімпійські ігри футзал

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