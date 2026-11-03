Юнацькі Олімпійські ігри 2026: анонс виступів українців 3 листопада

Юнацькі Олімпійські ігри 2026 року проходять у Сенегалі з 31 жовтня по 13 листопада 2026 року

Сьогодні, 3 листопада, у третій змагальний день IV літніх Юнацьких Олімпійських ігор у Дакарі, представники національної збірної команди України будуть змагатися у трьох видах спорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Плавання

12:34: кваліфікація, 100 метрів на спині, Кирило Малесик

Бадмінтон

14:00: дівчата, груповий раунд, Варвара Попережай

Футзал

17:30: дівчата, груповий раунд, Україна – Фіджі

Змагання транслюватимуться на «Суспільне Спорт».

IV літні Юнацькі Олімпійські ігри 2026 року проходять у Сенегалі з 31 жовтня по 13 листопада 2026 року. Це перша в історії олімпійська подія, яка відбудеться на африканському континенті.

Нагадаємо, на Юнацьких Олімпійських іграх 2026 року Україна здобула першу нагороду.

Автором першого медального успіху став дзюдоїст Хазар Гейдаров, який виступає у ваговій категорії до 66 кг.

Український спортсмен розпочав свій турнірний шлях одразу зі стадії чвертьфіналу, де не залишив шансів представнику Сенегалу Матару Діопу. У напруженому півфінальному поєдинку Гейдаров упевнено здолав суперника з Угорщини Німрода Мілднера, що й гарантувало йому як мінімум срібну нагороду.

У вирішальній сутичці за золото Хазар переміг канадського дзюдоїста Анеса Маті.