Українка Клівчуцька завоювала «срібло» Чемпіонату світу з боротьби

Спортсменка завоювала першу медаль на планетарному рівні

Українська борчиня Наталія Клівчуцька здобула срібну нагороду на Чемпіонаті світу з боротьби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на протокол змагань.

Турнір у ваговій категорії до 55 кг українка розпочала з 1/8 фіналу. Там вона здолала македонку Вероніку Консевіч (4:0), у чвертьфіналі Клівчуцька перемогла російську борчиню Єкатєріну Вербіну (4:2), а в 1/2 фіналу розгромила туркеню Тубу Демір (6:0). У фіналі вагової категорії вона поступилася американській борчині Еверест Лейдекер (1:4).

Клівчуцька вперше в кар'єрі виграла медаль Чемпіонату світу. Досі борчиня не виступала у фіналах великих турнірів навіть на молодіжному рівні.

Чемпіонат світу. Астана, Казахстан

Жінки, до 55 кг

Еверест Лейдекер (США) Наталія Клівчуцька (Україна) Єкатєріна Вербіна (Росія)/Нагіса Харада (Японія)

До слова, нещодавно Аонішікі втретє в кар'єрі яскраво тріумфував у Кубку Імператора із сумо. Явгусишин виграв гранд-турнір Nagoya Basho. Раніше він тріумфував у Фукуоці та Токіо.

Нагадаємо, раніше Усик підтримав Лапіна після несподіваної поразки. Напівважковаговик поступився французу Мендесу Тапі нокаутом у четвертому раунді. Ця поразка стала для українця першою на професіональному рівні.