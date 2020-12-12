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    Україна – «за». Одіозний росіянин став президентом Міжнародної боксерської асоціації

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    Умар Кремльов - вибір представника України - Україна – «за». Одіозний росіянин став президентом Міжнародної боксерської асоціації
    Умар Кремльов - вибір представника України
    Світлина з відкритих джерел

    Умар Кремльов обраний президентом AIBA

    12 грудня відбулося онлайн-засідання Конгресу Міжнародної боксерської асоціації, за результатами якого Умара Кремльова було обрано президентом AIBA на наступні чотири роки. 

    Кандидатуру Умара Кремльова підтримала переважна більшість країн серед 155 голосуючих.

    В заключному турі Умар Кремльов набрав 86 голосів при 77-ми необхідних для перемоги. Друге місце посів Борис Ван дер Ворст (45 голосів), а чинний виконавчий президент AIBA Мугамед Мустасан набрав 19 голосів.

    Нагадаємо, що у цьогорічних виборах брали приймали сім офіційно зареєстрованих кандидатів, а саме: Рамі Аль-Масрі (Німеччина), Анас Аль-Отаіба (ОАЕ), Борис Ван дер Ворст (Нідерланди), Умар Кремльов (РФ), Сулейман Мікаїлов (Азербайджан), Мугамед Мустасан (Марокко), Домінґо Солано (Домініканська Республіка). Проте, двоє кандидатів з Німеччини та Домініканської Республіки в підсумку зняли свої кандидатури.

    Зауважимо, що Україну в голосуванні представляв президент Національної федерації боксу, ексрегіонал, а нині член ОПЗЖ Володимир Продивус. Він віддав свій голос за Кремльова, чого не приховував і зробив раніше відповідну офіційну заяву.

    Український тренер, екс-чемпіон світу В’ячеслав Сенченко прокоментував ситуацію красномовно: «Україна голосувала за Кремльова? Це дно».

    Йому відповів керівник прес-служби Федерації боксу України Олександр Подаваленко: «Що з цього всього – дно? Для того, щоб хоч щось стверджувати, треба ознайомитися з програмою всіх кандидатів і знати їх реальні кроки, спрямовані на підтримку AIBA. Ну ж не знає цього ніхто і інформацією не володіє, але впевнено стверджує, що все пропало. Дайте людям працювати, і давайте про людей судити по їх діяннях. У нашому випадку, за діяннями на посаді президента AIBA. Його підтримало 86 країн. Це про щось говорить. Неможливо купити 86 країн».

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    Теги: бокс Опозиційна платформа — За життя Володимир Продивус спорт поза політикою Умар Кремльов
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