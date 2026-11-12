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Україна здобула перше золото Чемпіонату світу зі стрільби

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Україна здобула перше золото Чемпіонату світу зі стрільби
Українці неодноразово тріумфували на міжнародних змаганнях у пістолеті центрального бою
фото: Федерація стрільби України

Українцям не було рівних у командній першості

Володимир Пастернак, Павло Коростильов та Максим Городинець стали чемпіонами світу зі стрільби з пістолета центрального бою у командній першості. Про це повідомляє «Главком»

Змагання у цій дисципліні нагадують за форматом жіночу олімпійську дисципліну «25-метровий малокаліберний пістолет». У перший день відбувалася стрільба по кругу (етап повільної стрільби на максимальну точність по мішені), а у другий – стрільба по силуету (швидкісна стрільба в жорстких часових лімітах). За сумою двох днів визначалися найкращі спортсмени та команди Чемпіонату світу 2026, який проходить у катарській Досі. 

Уся наша трійка (за винятком Павла Коростильова, який стріляє і пневматичний пістолет) має більшу спеціалізацію у другому виді програми. Через це після першого дня вони йшли на четвертому місці в команді, а в особистих першостях не були надто високо. Проте все кардинально змінилося у другий день, де наші стрільці показали справжній майстер-клас іншим командам. Кожен з них видав блискучу серію у рапіді за 290 балів (297 балів у Павла Коростильова, 294 бали у Володимира Пастернака і 291 бал у Максима Городинця), завдяки чому вони суттєво піднялися в рейтинговому списку. В особистій першості Володимир Пастернак став п'ятим, Павло Коростильов – восьмим, а Максим Городинець – дванадцятим.

Проте за сумою всіх результатів українська команда відіграла відставання від кожного свого конкурента та тріумфувала на Чемпіонаті світу 2026, ставши чемпіоном у командній першості!

Кульова стрільба. Чемпіонат світу 2026. Пістолет центрального бою, 25 м. Командна першість

  1. Україна – 1735 балів (47 влучань у центр мішені)
  2. Південна Корея – 1731 бал (46 влучань у центр мішені)
  3. Індія – 1727 балів (57 влучань у центр мішені)

Цікаво, що у такому ж складі українці піднялися на третю сходинку п'єдесталу командної першості у стандартному пістолеті. 

Нагадаємо, що легендарна олімпійська чемпіонка Костевич позмагається з росіянином за місце у Комісії атлетів ISSF

Теги: кульова стрільба чемпіонат світу

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