Марія Винник поділилася особливостями тренувань перед Чемпіонатом світу з боротьби

Українська борчиня розпочала боротьбу за нагороди світової першості

Віцечемпіонка світу 2025 року у вазі до 59 кг, борчиня Марія Винник, розповіла «Главкому» про те, як у неї проходить тренувальний процес перед мундіалем-2026, який триває у казахстанській Астані.

Як зізнається борчиня, найменше вона любить моменти, коли на тренуванні вже накопичилася сильна втома і нічого не виходить. У такі хвилини, розповідає спортсменка, доводиться «вивозити» все виключно на вольових якостях. Утім, цей досвід має й зворотний бік: саме такі тренування загартовують характер і вчать не відступати, коли тіло просить зупинитися.

Натомість найбільше Марія цінує тренування, на які приходить свіжою. Тоді, за її словами, усе виходить, вона отримує справжнє задоволення від процесу і по-справжньому відчуває боротьбу. Саме в таких заняттях, зізнається борчиня, народжується те відчуття, заради якого вона й обрала цей вид спорту.

Якщо говорити про ментальну складову підготовки, то головною якістю для будь-якого спортсмена Винник називає незламну волю, тобто здатність іти до кінця попри все. Перемагає, переконана вона, лише той, хто не здається, не зациклюється на невдачах, а просто встає і рухається далі. «Це вміння витримувати неймовірний тиск, і я говорю не лише про тренувальний процес чи змагання», – наголошує спортсменка.

До цього тиску вона зараховує набагато більше: зневіру навіть з боку найближчих людей, нескінченну критику та нерозуміння того, куди й як рухатися далі. Саме така внутрішня боротьба, переконана Марія, часто виявляється складнішою за будь-який поєдинок на килимі. «І попри все це знаходити в собі сили продовжувати свій шлях», – підсумовує Марія Винник.

Сьогодні Марія Винник успішно почала виступи на світовій першості, дійшовши до півфіналу у ваговій категорії до 59 кг. Це означає, що завтра вона гарантовано боротиметься за медалі, тому лишається дізнатися, чи зможе вона гарантувати собі нагороду достроково.

Нагадаємо, що українка Алпєєва тріумфувала на Чемпіонаті світу з боротьби, ставши чемпіонкою змагань.