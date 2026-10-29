Головна Спорт Ще більше про спорт
search button user button menu button

Марія Винник поділилася особливостями тренувань перед Чемпіонатом світу з боротьби

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Марія Винник поділилася особливостями тренувань перед Чемпіонатом світу з боротьби
Марія Винник є лідером світового рейтингу у ваговій категорії до 59 кг
фото: Інстаграм Марії Винник

Українська борчиня розпочала боротьбу за нагороди світової першості

Віцечемпіонка світу 2025 року у вазі до 59 кг, борчиня Марія Винник, розповіла «Главкому» про те, як у неї проходить тренувальний процес перед мундіалем-2026, який триває у казахстанській Астані. 

Як зізнається борчиня, найменше вона любить моменти, коли на тренуванні вже накопичилася сильна втома і нічого не виходить. У такі хвилини, розповідає спортсменка, доводиться «вивозити» все виключно на вольових якостях. Утім, цей досвід має й зворотний бік: саме такі тренування загартовують характер і вчать не відступати, коли тіло просить зупинитися.

Натомість найбільше Марія цінує тренування, на які приходить свіжою. Тоді, за її словами, усе виходить, вона отримує справжнє задоволення від процесу і по-справжньому відчуває боротьбу. Саме в таких заняттях, зізнається борчиня, народжується те відчуття, заради якого вона й обрала цей вид спорту.

Якщо говорити про ментальну складову підготовки, то головною якістю для будь-якого спортсмена Винник називає незламну волю, тобто здатність іти до кінця попри все. Перемагає, переконана вона, лише той, хто не здається, не зациклюється на невдачах, а просто встає і рухається далі. «Це вміння витримувати неймовірний тиск, і я говорю не лише про тренувальний процес чи змагання», – наголошує спортсменка.

До цього тиску вона зараховує набагато більше: зневіру навіть з боку найближчих людей, нескінченну критику та нерозуміння того, куди й як рухатися далі. Саме така внутрішня боротьба, переконана Марія, часто виявляється складнішою за будь-який поєдинок на килимі. «І попри все це знаходити в собі сили продовжувати свій шлях», – підсумовує Марія Винник.

Сьогодні Марія Винник успішно почала виступи на світовій першості, дійшовши до півфіналу у ваговій категорії до 59 кг. Це означає, що завтра вона гарантовано боротиметься за медалі, тому лишається дізнатися, чи зможе вона гарантувати собі нагороду достроково. 

Нагадаємо, що українка Алпєєва тріумфувала на Чемпіонаті світу з боротьби, ставши чемпіонкою змагань

Теги: Марія Винник жіноча боротьба вільна боротьба чемпіонат світу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Анастасія Алпєєва завоювала світове «золото»
Українка Алпєєва тріумфувала на Чемпіонаті світу з боротьби
Вчора, 16:44
Сідаков зробив репост допису про проведення турніру, організованого на честь окупанта Кочієва
Олімпійський чемпіон з Росії прорекламував турнір на честь ліквідованого окупанта
24 жовтня, 13:03
Українки повертаються з США з трьома золотими нагородами
Шість нагород. Українки тріумфували на Чемпіонаті світу з боротьби U23
17 жовтня, 10:39
Аліна Філіпович здобула золоту нагороду у вазі до 59 кг
Українські борчині здобули три нагороди Чемпіонату світу U23
16 жовтня, 12:49
У липні 2026 року Соїл Халзанов підписав контракт із Міноборони РФ та долучився до злочинної агресії РФ проти України
Сили оборони на фронті ліквідували 58-річного чемпіона Бурятії з боротьби
12 жовтня, 18:30
Українські волейболістки втретє поїдуть на Мундіаль
Волейбольна збірна України отримала суперників на жіночому Чемпіонаті світу
26 жовтня, 18:30
Олександр Баран встановив новий світовий рекорд у категорії Open на чемпіонаті світу World Firefighter Challenge Championship 2026
Столичний рятувальник встановив світовий рекорд на змаганнях у Лас-Вегасі (відео)
26 жовтня, 09:26
Українська збірна мала «шостого гравця» в Раквере
Збірна України з футзалу отримала шалену підтримку в Естонії: відео
20 жовтня, 23:17
Українська збірна оформила розгром
Футзальна збірна України розтрощила Естонію на старті відбору до Чемпіонату світу
20 жовтня, 20:57

Ще більше про спорт

Марія Винник поділилася особливостями тренувань перед Чемпіонатом світу з боротьби
Марія Винник поділилася особливостями тренувань перед Чемпіонатом світу з боротьби
Виліт російських спортсменів на юнацьку Олімпіаду був затриманий через атаку дронів
Виліт російських спортсменів на юнацьку Олімпіаду був затриманий через атаку дронів
Українські кіберспортсмени перемогли росіян на престижному турнірі
Українські кіберспортсмени перемогли росіян на престижному турнірі
Шахове дербі: дружина завадила чоловіку здобути титул на турнірі у Польщі
Шахове дербі: дружина завадила чоловіку здобути титул на турнірі у Польщі
Українка Алпєєва тріумфувала на Чемпіонаті світу з боротьби
Українка Алпєєва тріумфувала на Чемпіонаті світу з боротьби
Стало відомо, чи повернеться легендарна Ольга Харлан до змагань найближчим часом
Стало відомо, чи повернеться легендарна Ольга Харлан до змагань найближчим часом

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 жовтня 2026
116K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
112K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
79K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю

Новини

В Україні до 17°, у деяких областях значні дощі: погода на 29 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 29 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Путін зробив незвичайну пропозицію африканським лідерам
Вчора, 13:57
Яке релігійне свято відзначається 28 жовтня 2026: традиції та молитва
27 жовтня, 22:00
Місячний календар на листопад 2026 року: коли молодик і повня, сприятливі дні
27 жовтня, 21:20
День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
27 жовтня, 07:05

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua