Волейбольна збірна України отримала суперників на жіночому Чемпіонаті світу

«Синьо-жовті» зустрінуться з представницями трьох континентів

Національна команда України з волейболу дізналася опоненток на Чемпіонаті світу 2027 серед жінок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Volleyball World.

Підопічні Якуба Глушака потрапили до групи G. Там суперницями «синьо-жовтих» будуть збірні Канади, Сербії та Камеруну. До 1/8 фіналу потраплять дві найкращі команди квартету.

Чемпіонат світу відбудеться у серпні-вересні 2027 року. Турнір спільно приймуть США та Канада. Трійка найкращих національних команд за підсумками планетарної першості завоює ліцензії на Олімпійські ігри-2028.

Збірна України втретє поїде на Мундіаль. На Чемпіонаті світу 1994 «синьо-жовті» посіли дев'яте місце. Натомість в 2025 році підопічні Глушака посіли в загальному заліку команд лише 17-те місце.

Результати жеребкування групового етапу жіночого ЧС-2027 інфографіка: Volleyball World

До слова, раніше збірна України програла Польщі чвертьфінал волейбольної Ліги націй. «Синьо-жовті» поступилися у чотирьох сетах. Зрештою, польські волейболісти тріумфували в турнірі.

Нагадаємо, нещодавно Міжнародна федерація волейболу повернула російські команди до змагань. Збірні Росії відновили в рейтингах ФІВБ. Тамтешні волейболісти відтепер знову зможуть брати участь в міжнародних турнірах.