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Івженко принесла Україні першу медаль Чемпіонату світу з важкої атлетики

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Івженко принесла Україні першу медаль Чемпіонату світу з важкої атлетики
Ольга Івженко зійшла на подіум змагань
фото: Федерація важкої атлетики України

Вітчизняна спортсменка поповнила скарбничку національної команди

Українка Ольга Івженко здобула бронзову нагороду Чемпіонату світу з важкої атлетики 2026 у ваговій категорії до 57 кг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне Спорт».

Представниця України взяла «бронзу» за сумою двоборства та виграла «малу» срібну медаль в ривку. За сумою двох вправ Івженко набрала 214 кг – 96 кг у ривку та 118 кг у поштовху. Чемпіонкою стала О Кван Ок із КНДР із результатом 227 кг.

Також українська важкоатлетка поступилася Чень Гуаньлін із Тайваню. Вона випередила Івженко всього на 1 кг. І кореянка, і тайванка забезпечили собі нагороди вдалим поштовхом (по 125 кг кожна).

Івженко принесла збірній України прем'єрну медаль планетарної першості. Змагання у китайському Нінбо триватимуть до 8 листопада. Зокрема, на турнірі виступить лідерка «синьо-жовтих» – чотириразова чемпіонка Європи Каміла Конотоп.

Чемпіонат світу. Нінбо, Китай

Жінки, до 57 кг

  1. О Кван Ок – 227 кг
  2. Чень Гуаньлін – 215 кг
  3. Ольга Івженко – 214 кг

До слова, українка Ярослава Магучіх анонсувала старт підготовки до нового сезону. Стрибунка у висоту готуватиметься до стартів 2027 року в Штатах. Американський Лос-Анджелес буде господарем Олімпіади-2028.

Нагадаємо, раніше Магучіх обрала власні найкращі стрибки 2026 року. Легкоатлетка виділила п'ять стрибків. Найкращий – на чемпіонаті світу в приміщенні у польському Торуні.

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Теги: чемпіонат світу важка атлетика

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