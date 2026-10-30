Івженко принесла Україні першу медаль Чемпіонату світу з важкої атлетики
Вітчизняна спортсменка поповнила скарбничку національної команди
Українка Ольга Івженко здобула бронзову нагороду Чемпіонату світу з важкої атлетики 2026 у ваговій категорії до 57 кг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне Спорт».
Представниця України взяла «бронзу» за сумою двоборства та виграла «малу» срібну медаль в ривку. За сумою двох вправ Івженко набрала 214 кг – 96 кг у ривку та 118 кг у поштовху. Чемпіонкою стала О Кван Ок із КНДР із результатом 227 кг.
Також українська важкоатлетка поступилася Чень Гуаньлін із Тайваню. Вона випередила Івженко всього на 1 кг. І кореянка, і тайванка забезпечили собі нагороди вдалим поштовхом (по 125 кг кожна).
Івженко принесла збірній України прем'єрну медаль планетарної першості. Змагання у китайському Нінбо триватимуть до 8 листопада. Зокрема, на турнірі виступить лідерка «синьо-жовтих» – чотириразова чемпіонка Європи Каміла Конотоп.
Чемпіонат світу. Нінбо, Китай
Жінки, до 57 кг
- О Кван Ок – 227 кг
- Чень Гуаньлін – 215 кг
- Ольга Івженко – 214 кг
До слова, українка Ярослава Магучіх анонсувала старт підготовки до нового сезону. Стрибунка у висоту готуватиметься до стартів 2027 року в Штатах. Американський Лос-Анджелес буде господарем Олімпіади-2028.
Нагадаємо, раніше Магучіх обрала власні найкращі стрибки 2026 року. Легкоатлетка виділила п'ять стрибків. Найкращий – на чемпіонаті світу в приміщенні у польському Торуні.
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