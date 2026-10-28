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Українка Алпєєва тріумфувала на Чемпіонаті світу з боротьби

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Українка Алпєєва тріумфувала на Чемпіонаті світу з боротьби
Анастасія Алпєєва завоювала світове «золото»
фото: United World Wrestling

Дворазова чемпіонка Європи здобула перемогу на планетарній першості

Вітчизняна спортсменка Анастасія Алпєєва виграла золоту медаль Чемпіонату світу 2026 з боротьби в категорії до 76 кг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне Спорт».

У фіналі українська борчиня здолала індійку Кажал Кажал. Алпєєва активніше розпочала сутичку та отримала перший бал, виштовхнувши опонентку за межу матів. Щоправда, суперниця зуміла нав'язати конкуренцію.

Кажал двічі змогла відновити статус-кво після того, як українка йшла у відрив. Вирішальною стала кінцівка двобою. Алпєєва двічі провела успішні атаки та дотиснула індійську борчиню (8:6).

24-річна українка вперше в кар'єрі стала чемпіонкою світу. Досі найкращим результатом Алпєєвої було п'яте місце торік. Натомість вона двічі стала чемпіонкою Європи (2025, 2026 роки).

До слова, нещодавно Аонішікі втретє в кар'єрі яскраво тріумфував у Кубку Імператора із сумо. Явгусишин виграв гранд-турнір Nagoya Basho. Раніше він тріумфував у Фукуоці та Токіо.

Нагадаємо, раніше Усик підтримав Лапіна після несподіваної поразки. Напівважковаговик поступився французу Мендесу Тапі нокаутом у четвертому раунді. Ця поразка стала для українця першою на професіональному рівні.

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Теги: вільна боротьба чемпіонат світу жіноча боротьба Анастасія Алпєєва

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