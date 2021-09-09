Скандал через фото з росіянкою. Чи покаялась спортсменка Магучіх?

Магучіх знову зробила світлину з капітаном збройних сил Росії Ласіцкене

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Нормальные, такие, фото. Сверху фото сержанта ВСУ Магучих, которая радостно обнимаются с капитаном ВСРФ Ласицкене на Олимпиаде в Токио. Ей за это высказали многие. Особенно те, кто прошёл войну. Но в защиту Магучих прозвучали слова о том, что это она на эмоциях была.

Замминистра Ганна Маляр пообещала разобраться с этой ситуацией, а потом согласилась принять версию спортсменки о том, что фото Магучих с капитаном вооружённых сил РФ было в следствие эмоций.

А снизу свежее фото Магучих после этапа «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе снова с капитаном ВСРФ Ласицкене. Я с интересом послушаю сказки о том, что это опять на эмоциях. Но только после того, как увижу приказ об увольнении со службы и лишении звания сержанта ВСУ Магучих.

Я уже понял, что для нее это не вопрос патриотизма или эмоций. Это вопрос базовых ценностей человека. И этих ценностей у неё нет. А теперь расскажите ещё одну сказку об эмоциях.

Джерело: блог Борислава Берези

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