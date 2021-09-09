  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Борислав Береза
рус
    Думки вголос

    Скандал через фото з росіянкою. Чи покаялась спортсменка Магучіх?

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Скандал через фото з росіянкою. Чи покаялась спортсменка Магучіх?

    Магучіх знову зробила світлину з капітаном збройних сил Росії Ласіцкене

    Мовою оригіналу

    Нормальные, такие, фото. Сверху фото сержанта ВСУ Магучих, которая радостно обнимаются с капитаном ВСРФ Ласицкене на Олимпиаде в Токио. Ей за это высказали многие. Особенно те, кто прошёл войну. Но в защиту Магучих прозвучали слова о том, что это она на эмоциях была.

    Замминистра Ганна Маляр пообещала разобраться с этой ситуацией, а потом согласилась принять версию спортсменки о том, что фото Магучих с капитаном вооружённых сил РФ было в следствие эмоций.

    А снизу свежее фото Магучих после этапа «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе снова с капитаном ВСРФ Ласицкене. Я с интересом послушаю сказки о том, что это опять на эмоциях. Но только после того, как увижу приказ об увольнении со службы и лишении звания сержанта ВСУ Магучих.

    Я уже понял, что для нее это не вопрос патриотизма или эмоций. Это вопрос базовых ценностей человека. И этих ценностей у неё нет. А теперь расскажите ещё одну сказку об эмоциях.

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія легка атлетика Ярослава Магучих
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    Олена Яхно
    Олена Яхно

    Журналіст

    Ілія Куса
    Ілія Куса

    Студент магістратури Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка

    Юрій Винничук
    Юрій Винничук

    Український письменник

    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Скандал через фото з росіянкою. Чи покаялась спортсменка Магучіх?