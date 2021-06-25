Прапор Росії у Формулі-1 замінили на білий прямокутник

Перед Гран-прі Сочі в автоперегонах замінили всю російську символіку

У найпрестижніших автогонках «Формула-1» вздовж траси не буде прапора Росії. У новому календарі, який вийшов перед Гран-прі в Сочі, його замінив білий прямокутник.

Про це повідомляє прес-служба «Королівських гонок». Хоч і з запізненням, але й у «Формулі-1» виконали рішення Спортивного арбітражного суду в Лозанні, який через систематичне і контрольоване владою країни вживання спортсменами допінгу заборонив використовувати будь-яку символіку РФ на міжнародних змаганнях.

Білий прапор у міжнародних відносинах використовується зокрема і як символ капітуляції.