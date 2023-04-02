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Українець здобув титул «Найсильнішої людини Європи 2023»: деталі

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Українець здобув титул «Найсильнішої людини Європи 2023»: деталі
фото: фейсбук giantslive

Удруге поспіль звання «Найсильнішої людини Європи» здобуває українець

Українець Павло Кордіяка отримав титул «Найсильнішої людини Європи 2023» на змаганнях у Великій Британії. Другу сходинку у турнірі теж посів українець Олексій Новіков. Про це повідомляє «Суспільне.Спорт». 

Змагання складалися з п'яти конкурсів, які спрямовані на перевірку фізичної сили учасників. У змаганнях брали участь 13 спортсменів.

Першим завданням було підняти п'ять колод. Кожна наступна колода була важча за попередню. Лише Павлу Кордіяці вдалося підняти усі п'ять. Українець Олексій Новіков «здолав» чотири колоди. Це дозволило йому зайняти друге місце в цій дисципліні.

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Під час другого етапу учасникам потрібно було завантажити у кошик ковадло, мішок з піском та колесо. Після цього потрібно було якнайшвидше протягнути цей кошик на встановлену дистанцію. Під час цього конкурсу Кордіяка знову впорався найкраще за всіх. Його результат становив 44.14 секунди. 

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Третім завданням була станова тяга. Під час цього етапу Павло Кордіяка продемонстрував лише сьомий найкращий результат. Проте перший результат показав інший українець – Олексій Новіков.

Четвертий етап мав назву «Колесо болю». Під час нього учасники повинні були протягнути важіль, який приєднаний до центра кола якомога далі. Результат у цьому конкурсі вимірювався у градусах. Павло єдиний закінчив змагання з показником більш як 1000 градусів. Другим знову був Олексій Новіков з результатом у 837 градусів.

Під час завершального конкурсу учасникам потрібно було на час підійняти п'ять кам'яних брил. Українець Павло Кордіяка закінчив цей етап з другим результатом – 21.76 секунди. Він поступився латвійському спортсмену трохи більше як на секунду.  

Українець здобув титул «Найсильнішої людини Європи 2023»: деталі фото 1
фейсбук giantslive

Павло Кордіяка тріумфував на змаганнях з показником у 57,5 очка. Друге місце посів Олексій Новіков, він поступився переможцю на 4 очки. Замкнув трійку латвієць Айварс Шмаукстеліс.

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Нагадаємо, що українського боксера змусили зняти прапор під час нагородження

 

 

Теги: спорт прапор

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