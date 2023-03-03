Встановив рекорд України. Кокошко здобув «бронзу» у штовханні ядра на чемпіонаті Європи

Наступними змаганнями для Романа Кокошка стануть виступи на Кубку Європи з метань, що відбудуться у Португалії

Український легкоатлет Роман Кокошко завоював бронзу у фіналі чемпіонату Європи з легкої атлетики у приміщення у штовханні ядра.

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Кокошко штовхнув ядро на 21,84 м і встановив новий національний рекорд України. Роман перевершив результат Олександра Багача, який у 1994 році здобув золото на ЧЄ у приміщенні.

Для 26-річного Кокошка це дебютний чемпіонат Європи. Також це перший фінал для України у цій дисципліні з 2000 року.

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У своїй першій спробі Роман Кокошко штовхнув ядро на 21.23 метра. До кінця першого шансу українець з цим показником був лідером. Проте уже після двох наступних спроб він опустився на четверте місце, оскільки його обійшли відразу троє іноземних спортсменів. Кращі результати показали італієць Зене Веір (22.06 метра), чех Томас Станек (21.90 метра) та хорват Філіп Міхайлевіч (21.45 метра).

У наступних трьох спробах українцеві потрібно було покращити свій результат мінімум на 23 сантиметрам, щоб розраховувати на медаль. І в останній спробі Кокошко зміг штовхнути ядро на 21.84 метра, що допомогло йому вирвати "бронзу" змагань та ще й встановити новий національний рекорд. Роман покращив попереднє досягнення України на 1 сантиметр.

Результати фіналу:

Зейн Вейр (Італія) – 22,06 м; Томаш Штанек (Чехія) – 21,90; Роман Кокошко (Україна) – 21,84.

Наступними змаганнями для Романа Кокошка стануть виступи на Кубку Європи з метань, що відбудуться у Португалії.

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