Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Встановив рекорд України. Кокошко здобув «бронзу» у штовханні ядра на чемпіонаті Європи

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Встановив рекорд України. Кокошко здобув «бронзу» у штовханні ядра на чемпіонаті Європи
фото з відкритих джерел

Наступними змаганнями для Романа Кокошка стануть виступи на Кубку Європи з метань, що відбудуться у Португалії

Український легкоатлет Роман Кокошко завоював бронзу у фіналі чемпіонату Європи з легкої атлетики у приміщення у штовханні ядра.

Кокошко штовхнув ядро на 21,84 м і встановив новий національний рекорд України. Роман перевершив результат Олександра Багача, який у 1994 році здобув золото на ЧЄ у приміщенні.

Для 26-річного Кокошка це дебютний чемпіонат Європи. Також це перший фінал для України у цій дисципліні з 2000 року.

У своїй першій спробі Роман Кокошко штовхнув ядро на 21.23 метра. До кінця першого шансу українець з цим показником був лідером. Проте уже після двох наступних спроб він опустився на четверте місце, оскільки його обійшли відразу троє іноземних спортсменів. Кращі результати показали італієць Зене Веір (22.06 метра), чех Томас Станек (21.90 метра) та хорват Філіп Міхайлевіч (21.45 метра).

У наступних трьох спробах українцеві потрібно було покращити свій результат мінімум на 23 сантиметрам, щоб розраховувати на медаль. І в останній спробі Кокошко зміг штовхнути ядро на 21.84 метра, що допомогло йому вирвати "бронзу" змагань та ще й встановити новий національний рекорд. Роман покращив попереднє досягнення України на 1 сантиметр.

Результати фіналу:

  1. Зейн Вейр (Італія) – 22,06 м;
  2. Томаш Штанек (Чехія) – 21,90;
  3. Роман Кокошко (Україна) – 21,84.

Наступними змаганнями для Романа Кокошка стануть виступи на Кубку Європи з метань, що відбудуться у Португалії.

Раніше повідомлялося, що українська легкоатлетка Магучіх встановила новий світовий рекорд сезону.

Теги: спорт штовхання ядра рекорд

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У змаганнях спортивних пар 16-річна Віолетта Сєрова та 19-річний Іван Хобта стали бронзовими призерами
Україна виборола медаль на юніорському чемпіонаті світу з фігурного катання
Сьогодні, 16:53
Анастасія Новосад, Олександр Окіпнюк і Дмитро Котовський здобули бронзову медаль
Україна здобула першу медаль на Чемпіонаті світу з фристайлу
19 лютого, 14:09
Анастасія Меркушина здобула для України єдине золото Чемпіонату Європи в Ленцергайде
Україна увійшла до топ-3 медального заліку Чемпіонату Європи з біатлону
29 сiчня, 17:04

Новини

Встановив рекорд України. Кокошко здобув «бронзу» у штовханні ядра на чемпіонаті Європи
Встановив рекорд України. Кокошко здобув «бронзу» у штовханні ядра на чемпіонаті Європи
Україна виборола медаль на юніорському чемпіонаті світу з фігурного катання
Україна виборола медаль на юніорському чемпіонаті світу з фігурного катання
Титулована російська гімнастка причетна до викрадення українських дітей (відео)
Титулована російська гімнастка причетна до викрадення українських дітей (відео)
Міжнародна федерація гімнастики може допустити росіян до відбору на Олімпіаду
Міжнародна федерація гімнастики може допустити росіян до відбору на Олімпіаду
Юні російські тенісисти та їхні батьки відкрито підтримують армію РФ
Юні російські тенісисти та їхні батьки відкрито підтримують армію РФ
Федерація тенісу Росії перетворила анексований Крим на власну базу
Федерація тенісу Росії перетворила анексований Крим на власну базу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
«Золоті фляги» для Міноборони. Як постачальники заробляють мільйони на війні
8263
Путін провів засідання Ради безпеки РФ. Нові заяви про Брянську провокацію
7642
Авіакатастрофа в Броварах: фахівці розшифрували «чорну скриньку»
7247
Російська авіація заходить в бік Запоріжжя – Андрющенко
6477
У Краснодарі вибух біля льотного училища (фото, відео)
6215
3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
Сьогодні, 07:45
У Бахмуті досі залишаються близько 5 тис. людей (фото)
Сьогодні, 07:24
Пригожин заявив, що у «Вагнері» не лишилося жодного серба
Вчора, 06:48
Як Кремль використовує візит Лукашенка до Китаю: оцінка ISW
1 березня, 06:22
Навіщо Путін призупинив договір про ядерну зброю: пояснення ISW
28 лютого, 06:54
Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
27 лютого, 06:49

Прес-релізи

Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
2 березня, 10:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту