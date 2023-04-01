У Полтаві почався Кубок України з бодибілдингу та фітнесу (відео)

235 атлетів з усієї України подали заявки для участі та змагатимуться за 30 комплектів нагород

1-2 квітня, Полтава прийматиме головні змагання весняного спортивного сезону – Кубок України з бодібілдингу та фітнесу.

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На сцені Центру культури та дозвілля Полтавської міської територіальної громади (Полтавський міський будинок культури) відбуватиметься цікаве протистояння найсильніших спортсменів країни за нагороди національних змагань.

Секретаріат ФББУ повідомив, що 235 атлетів з усієї України подали заявки для участі та змагатимуться за 30 комплектів нагород Кубку України.

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Організатор та головний суддя – заслужений тренер України Лєрнік Матосян.

Нагадаємо, уряд заборонив українським спортсменам брати участь в змаганнях, де є росіяни. Заборона включає і відбірні змагання на Олімпіаду-2024.