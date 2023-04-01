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У Полтаві почався Кубок України з бодибілдингу та фітнесу (відео)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
У Полтаві почався Кубок України з бодибілдингу та фітнесу (відео)
фото з відкритих джерел

235 атлетів з усієї України подали заявки для участі та змагатимуться за 30 комплектів нагород

1-2 квітня, Полтава прийматиме головні змагання весняного спортивного сезону – Кубок України з бодібілдингу та фітнесу.

На сцені Центру культури та дозвілля Полтавської міської територіальної громади (Полтавський міський будинок культури) відбуватиметься цікаве протистояння найсильніших спортсменів країни за нагороди національних змагань.

Секретаріат ФББУ повідомив, що 235 атлетів з усієї України подали заявки для участі та змагатимуться за 30 комплектів нагород Кубку України.

Організатор та головний суддя – заслужений тренер України Лєрнік Матосян.

Нагадаємо, уряд заборонив українським спортсменам брати участь в змаганнях, де є росіяни. Заборона включає і відбірні змагання на Олімпіаду-2024.

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Теги: Полтава спорт Кубок України

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