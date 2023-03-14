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Зможе виступити на Олімпіаді. Суд скоротив дискваліфікацію Верняєва за допінг

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зможе виступити на Олімпіаді. Суд скоротив дискваліфікацію Верняєва за допінг
фото з відкритих джерел

Востаннє Олег Верняєв виступав на комерційних стартах у жовтні 2020 року

Зірковий український гімнаст Олег Верняєв повідомив про відновлення спортивної кар'єри після рішення суду скоротити його дискваліфікацію за допінг. Про це він написав у Facebook.

«Я в строю. Це був тривалий процес, у якому я довів відсутність наміру застосовувати допінг. Суд знизив санкцію вдвічі. Це говорить про те, що суд погодився з моїми доводами і підтвердив, що мельдоній потрапив в організм не з моєї вини чи недбалості. Дякую моїм близьким та друзям за віру та підтримку протягом усього цього часу. І привіт усім, хто так цього не хотів. До зустрічі. Швидше. Вище. Сильніше», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29-річний Олег Верняєв отримав чотири роки дискваліфікації, про що стало відомо влітку 2021 року. Покарання відраховувалося з листопада 2020 року. Таким чином, тепер гімнаст матиме шанс поїхати на Олімпіаду-2024 у Парижі.

Востаннє Олег Верняєв виступав на комерційних стартах у жовтні 2020 року. Після того він опинився у попередній заявці України на чемпіонат Європи-2020, але в остаточних списках (на початку грудня) його уже не було. Тоді тренерський штаб пояснював це «мікротравмами та роботою над дисертацією». А уже в січні стало відомо про відсторонення.

Верняєв є чемпіоном Ігор-2016 у Ріо на брусах та срібним призером у багатоборстві, а також багаторазовим призером чемпіонатів світу та Європи.

Раніше Верняєв пригрозив змінити громадянство.

Теги: допінг суд спорт Олімпіада

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