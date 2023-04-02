Українського боксера змусили зняти прапор під час нагородження (відео)
Змагання відбувалися у Литві
У суботу, 1 березня, український боксер з Львівщини Данило Заморило переміг у фіналі турніру, який відбувався у Литві. Під час нагородження його попросили зняти прапор України з плеч. Про це повідомляє Luckypunch.net
21-річний українець у фіналі здолав представника Казахстану Султана Муссінова. Боксери змагалися у ваговій категорії 63,5 кг.
Під час церемонії нагородження Данило Заморило вийшов на п'єдестал з прапором на плечах. Через кілька секунд до нього підійшли організатори турніру та попросили зняти прапор.
Нагадаємо, що всеанглійський тенісний клуб та Асоціація лаун-тенісу (LTA), які займаються проведенням турнірів у Великій Британії, 31 березня ухвалили рішення дозволити російським і білоруським гравцям змагатися на Вімблдоні, що пройде в липні цього року.
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