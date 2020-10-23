Українка Дарина Білодід зазнала першої за півтора року поразки

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Дарина Білодід не звила програвати Світлина - Instagram Дарини Білодід

Видатна дзюдоїстка вперше боролася в новій ваговій категорії

Дарина Білодід програла. Це словосполучення лунає майже неймовірно, але це сталося.

Щойно в Будапешті, на першому посткарантинному турнірі із серії Grand Slam наша 20-річна дзюдоїстка поступилася дворазовій чемпіонці Європи, призерці трьох чемпіонатів світу Андре Чіту з Румунії. Наприкінці третьої хвилини чвертьфінальної сутички Дарина наштовхнулася на контрприйом, пропустила кидок, який судді оцінили оцінкою «ваза-арі», пів перемоги. У решту часу Білодід робила активні спроби відігратися, але досвідчена румунка свого вже не віддала.

Невдачі зіркової українки є пояснення. Річ у тім, що в Будапешті вона вперше виступала у новій для себе ваговій категорії – до 52 кг. Всі попередні перемоги, по два титули чемпіонки світу і Європи вона здобувала у найлегшій категорії – до 48 кг.

Власне, що Дарина ще не прилаштувалася до нових реалій, було видно з двох перших її сутичок у Будапешті, які виявилися переможними. Туркеню Ірем Коркмаз Білодід перемогла лише завдяки тому, що суперниця отримала три «шидо» (попередження), а Дійору Келдійорову з Узбекистану кинула з допомогою закрокування на «іппон» лише наприкінці четвертої додаткової хвилини.

Таким чином, Дарина перервала переможну серію, яка налічувала 20 сутичок і тривала з 29 березня 2019 року. Тоді в фіналі Гран-прі Тбілісі Білодід поступилася француженці Мелані Клеман. Та поразка півторарічної давнини перервала ще довшу серію – з 38-ми переможних сутичок. Але мотивувала Дарину на нові звершення. Після того вона виграла Європейські ігри та чемпіонат світу.

Між тим, у Будапешті Білодід вже встигла виграти сутичку втішного турніру. За три хвилини вона чисто, на «іппон» перемогла Ґультай Маммадалієву із Азербайджану. Увечері Дарина боротиметься за бронзу угорського Grand Slam.