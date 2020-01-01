Медалі, діти та песики: Кращі українські спортсмени діляться новорічними фото



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Як і з ким зустрічають свята Усик, Білодід, Мілевський, Беленюк і не тільки

Новорічні свята – час традиційних канікул для представників більшості видів спорту. Чим діляться зі своїми підписниками у соцмережах топові українські спортсмени в цей час, цікався «Главком».

Екс-нападник збірної України з футболу, а нині новоспечений чемпіон Білорусі Артем Мілевський, разом зі своєю дівчиною, яскраво проводить час в екзотичному місці.

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик та його чарівна дружина Катерина діляться милим сімейним фото з під ялинки.

Також в родинному колі проводить свята найкращий дзюдоїст України Георгій Зантарая.

Затишними світлинами в домашньому стилі діляться красуні-білявки – дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дарина Білодід та віце-чемпіонка світу зі стрибків у висоту Юлія Левченко.

Ще одні дзюдоїстки – сестри-близнючки Інна та Марина Черняк святкували прихід 2020-го в дружній родині дзюдоїстів, разом зі своїм наставником Андрієм Бондарчуком.

Провідна українська тенісистка Еліна Світоліна та її хлопець француз Гаель Монфіс привітали фанатів спільним фото в різдвяних декораціях.

Фото в красивому новорічному інтер’єрі порадувала чемпіонка Всесвітньої універсіади в метанні молота Ірина Климець.

Срібний призер Олімпійських Ігор, борець греко-римського стилю Жан Беленюк, традиційно вітає своїх фанатів разом з улюбленим песиком Каспером.

Медальними надбаннями 2019 року поділилася зі своїми підписними віце-чемпіонка світу зі стрибків у довжину Марина Бех-Романчук, таким чином підбивши підсумки року що минає.