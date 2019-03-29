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    Блискуча українська дзюдоїстка Дарина Білодід перервала переможну серію з 38-ми сутичок (відео)

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    Дарина Білодід повертається з Тбілісі зі сріблом - Блискуча українська дзюдоїстка Дарина Білодід перервала переможну серію з 38-ми сутичок (відео)
    Дарина Білодід повертається з Тбілісі зі сріблом
    IJF

    На Ґран-прі в Тбілісі 18-річна українка здобула срібло

    Наймолодша в історії дзюдо чемпіонка світу, 18-річна українка  Дарина Білодід перервала серію з 38 перемог поспіль.

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    Дарина стала другою на Ґран-прі Тбілісі.

    Українка вийшла на татамі в Грузії вперше після переможного чемпіонату світу-2018 серед юніорів. Білодід розпочала змагання із другого раунду, чисто перемогла Наталію Кіпшидзе з Грузії та Бланден Понт із Франції, а в півфіналі протистояла дворазовій чемпіонці Європи, призеру Європейських ігор, чемпіонату світу та Олімпійських ігор угорці Еві Черновіцкі. У цій сутичці Білодід здобула перемогу «іппоном» після того, як суперниця набрала три «шидо» (попередження).

    У фіналі українка зустрілася з француженкою Мелані Клемен, яка повела прийоми на «ваза-арі», а потім  на «іппон», щоб здобути своє перше в кар'єрі золото на змаганнях рівня Ґран-прі.

    Білодід - Клемен

    Таким чином, Білодід поступилася вперше з серпня 2017 року, коли програла в третьому раунді дебютного чемпіонату світу з дзюдо. Після цього українка провела 38 сутичок і виграла 8 турнірів, включаючи дорослий та юніорський чемпіонати світу.

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