Блискуча українська дзюдоїстка Дарина Білодід перервала переможну серію з 38-ми сутичок (відео)



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Дарина Білодід повертається з Тбілісі зі сріблом IJF

На Ґран-прі в Тбілісі 18-річна українка здобула срібло

Наймолодша в історії дзюдо чемпіонка світу, 18-річна українка Дарина Білодід перервала серію з 38 перемог поспіль.

Дарина стала другою на Ґран-прі Тбілісі.

Українка вийшла на татамі в Грузії вперше після переможного чемпіонату світу-2018 серед юніорів. Білодід розпочала змагання із другого раунду, чисто перемогла Наталію Кіпшидзе з Грузії та Бланден Понт із Франції, а в півфіналі протистояла дворазовій чемпіонці Європи, призеру Європейських ігор, чемпіонату світу та Олімпійських ігор угорці Еві Черновіцкі. У цій сутичці Білодід здобула перемогу «іппоном» після того, як суперниця набрала три «шидо» (попередження).

У фіналі українка зустрілася з француженкою Мелані Клемен, яка повела прийоми на «ваза-арі», а потім на «іппон», щоб здобути своє перше в кар'єрі золото на змаганнях рівня Ґран-прі.

Білодід - Клемен

Таким чином, Білодід поступилася вперше з серпня 2017 року, коли програла в третьому раунді дебютного чемпіонату світу з дзюдо. Після цього українка провела 38 сутичок і виграла 8 турнірів, включаючи дорослий та юніорський чемпіонати світу.