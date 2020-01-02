Топ-10 найкращих дзюдоїстів року в Україні



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Іменя лідерів року не стали сюрпризом

І серед чоловіків, і серед жінок найбільшу кількість очок набрала юна Білодід

Федерація дзюдо країни теж підвела підсумки передолімпійського року, і оприлюднила національні рейтинги найкращих спортсменів серед чоловіків, жінок, а також обласних федерації цього виду спорту. У чоловіків національний рейтинг за результатами 2019-го очолив 32-річний киянин Георгій Зантарая, який набрав 5934 очок. Минулого року Гео став переможцем Європейських Ігор та виборов бронзу на турнірі серії Великий Шолом.

Топ-10 чоловіків за підсумками 2019 року

1 Георгій Зантарая (вагова категорія 66 кг, Київ тренери - Дуброва В.В., Дуброва С.В.)

2 Яків Хаммо (+100 кг, Київ, Дуброва С.В., Дуброва В.В.)

3 Артем Лесюк (60 кг, Київ, Білодід Г.Г., Месаблішвілі Н.Р.)

4 Богдан Ядов (66 кг, Київ, Каштанова Г.В, Самотуг В.В.)

5 Артем Хомула (73 кг, Сумська, Самотуг В.В., Колесніченко С.О.)

6 Андрій Колесник (+100 кг, Київ, Дуброва С.В., Дуброва В.В.)

7 Федір Панько (+100 кг, Дніпропетровська, Блошенко А.О.)

8 Кеджау Ньябалі (90 кг, Київ, Дуброва В.В., Дуброва С.В.)

9 Антон Савицький (100 кг, Київ, Каштанова Г.В., Самотуг В.В.)

10 Дмитро Канівець (73 кг, Полтавська, Пилипенко В.О.)





Український феномен Дар'я Білодід лідіриує не лише в національному, а й в світовому рейтингу

У жінок з неймовірною кількістю рейтингових очок у 8000, набагато випередила решту спортсменок 19-річна киянка Дар’я Білодід. 2019-го дівчина здобула другу поспіль золоту медаль чемпіонату світу, виграла Європейські ігри, стала першою на одному з етапів турнірів Великого Шолому та другою на турнірі серії Гран-Прі.

Топ-10 жінок за підсумками 2019 року

1 Дар'я Білодід (48 кг, Київ, Білодід Г., Кузнєцова С.О.)

2 Галина Тарасова (+78 кг, Запорізька, Брехов Є.Б.)

3 Єлизавета Каланіна (+78 кг, Полтавська, Волошин В.В., Середа В.А.)

4 Марія Саора (57 кг, Запорізька, Бондарчук А.В., Луснікова Л.Ю.)

5 Марина Черняк (48 кг, Запорізька, Бондарчук А.В., Луснікова Т.Ю.)

6 Анастасія Турчин (78 кг, Волинська, Романкевич М.Я., Терешкевич В.П.)

7 Руслана Булавіна (+78 кг, Дніпропетровська, Саркісянц Я.Г., Харламов В.В.)

8 Анастасія Сапсай (+78 кг, Черкаська, Римар В.І., Братко Г.Я.)

9 Юлія Гребеножка (63 кг, Чернігівська, Маркін А.М., Булах М.В.)

10 Анастасія Антіпіна (63 кг, Київ, Каштанова Г., Самотуг В.)

В рейтингу обласних федерацій як і торік незмінною лишилася трійка лідерів - місто Київ, Запорізька та Дніпропетровська області. Жаді в топ-10 Полтавська, Київська, Волинська, Харківська, Сумська, Одеська та Чернігівська області відповідно. Рейтинг чоловічих тренерів очолив Віталій Дуброва. Жіночих – Світлана Кузнєцова.