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    Збірна України здобула першу перемогу у відборі на Євро-2022

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    Збірна України сподівається закріпити успіх за чотири дні - Збірна України здобула першу перемогу у відборі на Євро-2022
    Збірна України сподівається закріпити успіх за чотири дні
    фото handball.net.ua/

    Українські гандболісти взяли гору над командою Фарерських островів

    Першу перемогу здобула збірна України у відбірному турнірі чемпіонату Європи 2022 року. У київському Палаці Спорту була бита збірна Фарерських островів. Легкої прогулянки для нашої команди не вийшло. Лише ближче до завершення першого тайму за рахунку 8:8 українці пішли вперед і до закінчення матчу тримали скандинавських гостей на відстані. В підсумку виграли у чотири голи – 25:21. Найкращим снайпером зустрічі став правий крайній з польського «Азоту» Андрій Акіменко, на рахунку якого 7 голів. За 4 дні суперники зустрінуться в Торсхавні у матчі-відповіді.

    «Провели не ідеальну гру, були, звичайно, помилки. Але нічого страшного, головне – здобули перемогу, – сказав після гри Акіменко. – Ми зібралися за два дні до матчу, тож до гри у відповідь встигнемо все проаналізувати. Попереду три важливі зустрічі, в яких треба перемагати. Сподіваюсь, нам це вдасться».

    В паралельному матчі Росія мінімально переграла Чехію – 28:27.

    До фінальної частини чемпіонату Європи виходять дві перші команди з восьми відбірних груп та чотири найкращі з тих, які займуть треті місця.

    З командою Чехії українці зіграють 28 квітня та 2 травня.

    ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ

    Місце

    Збірна

    Ігри

    Голи

    Очки

    1.

    Росія

    3

    85:82

    5

    2.

    УКРАЇНА

    3

    80:78

    3

    3.

    Чехія

    1

    27:28

    0

    4.

    Фарери

    1

    21:25

    0

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      Теги: чемпіонат Європи Збірна України гандбол
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