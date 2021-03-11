Збірна України здобула першу перемогу у відборі на Євро-2022
Українські гандболісти взяли гору над командою Фарерських островів
Першу перемогу здобула збірна України у відбірному турнірі чемпіонату Європи 2022 року. У київському Палаці Спорту була бита збірна Фарерських островів. Легкої прогулянки для нашої команди не вийшло. Лише ближче до завершення першого тайму за рахунку 8:8 українці пішли вперед і до закінчення матчу тримали скандинавських гостей на відстані. В підсумку виграли у чотири голи – 25:21. Найкращим снайпером зустрічі став правий крайній з польського «Азоту» Андрій Акіменко, на рахунку якого 7 голів. За 4 дні суперники зустрінуться в Торсхавні у матчі-відповіді.
«Провели не ідеальну гру, були, звичайно, помилки. Але нічого страшного, головне – здобули перемогу, – сказав після гри Акіменко. – Ми зібралися за два дні до матчу, тож до гри у відповідь встигнемо все проаналізувати. Попереду три важливі зустрічі, в яких треба перемагати. Сподіваюсь, нам це вдасться».
В паралельному матчі Росія мінімально переграла Чехію – 28:27.
До фінальної частини чемпіонату Європи виходять дві перші команди з восьми відбірних груп та чотири найкращі з тих, які займуть треті місця.
З командою Чехії українці зіграють 28 квітня та 2 травня.
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
|
Місце
|
Збірна
|
Ігри
|
Голи
|
Очки
|
1.
|
Росія
|
3
|
85:82
|
5
|
2.
|
УКРАЇНА
|
3
|
80:78
|
3
|
3.
|
Чехія
|
1
|
27:28
|
0
|
4.
|
Фарери
|
1
|
21:25
|
0
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