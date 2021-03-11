Збірна України здобула першу перемогу у відборі на Євро-2022

Українські гандболісти взяли гору над командою Фарерських островів

Першу перемогу здобула збірна України у відбірному турнірі чемпіонату Європи 2022 року. У київському Палаці Спорту була бита збірна Фарерських островів. Легкої прогулянки для нашої команди не вийшло. Лише ближче до завершення першого тайму за рахунку 8:8 українці пішли вперед і до закінчення матчу тримали скандинавських гостей на відстані. В підсумку виграли у чотири голи – 25:21. Найкращим снайпером зустрічі став правий крайній з польського «Азоту» Андрій Акіменко, на рахунку якого 7 голів. За 4 дні суперники зустрінуться в Торсхавні у матчі-відповіді.

«Провели не ідеальну гру, були, звичайно, помилки. Але нічого страшного, головне – здобули перемогу, – сказав після гри Акіменко. – Ми зібралися за два дні до матчу, тож до гри у відповідь встигнемо все проаналізувати. Попереду три важливі зустрічі, в яких треба перемагати. Сподіваюсь, нам це вдасться».

В паралельному матчі Росія мінімально переграла Чехію – 28:27.

До фінальної частини чемпіонату Європи виходять дві перші команди з восьми відбірних груп та чотири найкращі з тих, які займуть треті місця.

З командою Чехії українці зіграють 28 квітня та 2 травня.

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