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    Українка Конотоп стала в Москві чемпіонкою Європи з важкої атлетики

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    Каміла Конотоп виграла золоту медаль з особистим рекордом - Українка Конотоп стала в Москві чемпіонкою Європи з важкої атлетики
    Каміла Конотоп виграла золоту медаль з особистим рекордом
    Фото з відкритих джерел

    Харків’янка підняла штангу вагою 208 кг і встановила особисте досягнення

    На чемпіонаті Європи з важкої атлетики, який проходить у Москві з 3 по 11 квітня, українська спортсменка Каміла Конотоп стала абсолютною переможницею змагань. 20-річна харків’янка дебютувала на дорослих змаганнях, але не залишила суперницям бодай шансу. У ривку вона підняла 95 кг, а потім штовхнула штангу на 113 кг. У сумі вийшло 208 кг. Це особистий рекорд Каміли. Раніше на змаганнях у Досі вона за сумою в двоборстві мала результат 202 кг.

    Конотоп на 8 кг випередила стала другою росіянку Світлану Єршову і на 11 кг – володарку «бронзи» Ніну Стеркс з Бельгії.

    Це перше «золото» українок на чемпіонатах Європи з 2016 року, коли на найвищу сходинку п'єдесталу пошани у ваговій категорії до 75 кг піднялася Ірина Деха. Вона, до речі, ще не виступала.

    Дві малі бронзові медалі у вазі до 55 кг завоював в столиці Росії українець Дмитро Вороновський («поштовх» – 137 кг, в сумі – 247 кг). А Ангеліна Ломачинська стала третьою в ривку в ваговій категорії до 45 кг.

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      Теги: важка атлетика Каміла Конотоп
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