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Шість нагород. Українки тріумфували на Чемпіонаті світу з боротьби U23

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Шість нагород. Українки тріумфували на Чемпіонаті світу з боротьби U23
Українки повертаються з США з трьома золотими нагородами

За підсумками змагань серед представниць жіночої боротьби Україна посіла перше місце в командному заліку

Українські борчині здобули шість нагород Чемпіонату світу U23. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

З 12 по 18 жовтня у Лас-Вегасі (США) проходить Чемпіонат світу з боротьби серед спортсменів до 23 років. За підсумками змагань серед представниць жіночої боротьби збірна України посіла перше місце в командному заліку.

На п'єдестал пошани піднімалися шість українок:

Аліна Філіпович (вагова категорія до 59 кг) – золото

Також у доробку спортсменки – золото чемпіонатів світу та Європи U20, медалі чемпіонатів Європи серед дорослих та дві срібні нагороди чемпіонатів Європи U23.

Ірина Бондар (в.к. до 62 кг) – золото

Після річної перерви через травму та операцію на хрестоподібних зв'язках, Ірина тріумфально повернулася на міжнародну арену. Завоювавши своє третє золото чемпіонату світу U23 на додачу до двох срібних нагород, українка стала першою борчинею в історії цих змагань, якій вдалося виграти п'ять медалей на цьому турнірі. У її доробку також є титули чемпіонки Європи, триразової чемпіонки Європи U23, чемпіонки світу та Європи U20.

Ірина Заблоцька (в.к. до 72 кг) – золото

Раніше Ірина двічі ставала дворазовою чемпіонкою Європи U20, а також здобувала нагороди чемпіонатів світу U23 та Європи U23.

Аїда Керімова (в.к. до 50 кг) – срібло

Також спортсменка є чемпіонкою Європи U23 та U20 серед кадетів і призеркою чемпіонатів світу U23 і U20.

Анастасія Польська (в.к. до 53 кг) – бронза

У попередні роки Анастасія двічі вигравала чемпіонат Європи U20, а також ставала чемпіонкою Європи U23, U17 та серед кадетів.

Надія Соколовська (в.к. до 76 кг) – бронза

У доробку борчині також є золото чемпіонату світу U20, чемпіонатів Європи серед дорослих, U23, U20 та U17.

Завдяки цим результатам жіноча збірна України впевнено перемогла у загальнокомандному заліку чемпіонату світу U23.

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги. 

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

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Теги: спорт спортивна боротьба жіноча боротьба

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