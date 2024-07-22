Українська кіберспортивна команда NaVi перемогла на Esports World Cup 2024

У фіналі NaVi обіграли G2 Esports з рахунком 2:1

За перемогу на турнірі команда отримала $400 тис. та 1000 очок у загальний рейтинг Esports World Cup 2024

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (NaVi) перемогла у фіналі престижного турніру Esports World Cup 2024 з гри Counter-Strike 2. Про це команда повідомила на сторінці в соцмережі X.

У фіналі NaVi обіграли G2 Esports з рахунком 2:1 (Ancient – ​​14:16, Nuke – 13:6, Inferno – 13:6).

Українці невдало розпочали мапу Ancient, де сильнішою виявилася німецька команда. Другою мапою став Nuke, який на початку йшов у напруженій боротьбі, і перша половина завершилася внічию (6:6). Проте, врешті-решт, перемогу здобули українці.

Все вирішувалося на Inferno. Українці розпочали дуже впевнено, і завершили першу половину з комфортною перевагою (9:3), яку вони, зрештою, реалізували.

На шляху до фіналу NaVi переграли на груповому етапі бразильців з команди Furia, у чвертьфіналі здолали склад американської організації FaZe, а в 1/2 фіналу виявилися сильнішими за MOUZ.

За перемогу на турнірі команда отримала $400 тис. та 1000 очок у загальний клубний рейтинг Esports World Cup 2024.

Великий мультидисциплінарний кіберспортивний турнір Esports World Cup з Counter-Strike 2 проходить у Саудівській Аравії з 28 червня по 25 серпня.

Що відомо про NaVi

У 2011 році українська команда стала першим переможцем в історії турніру The International – найбільших змагань у світі з Dota 2.

У 2021 році команда NaVi з CS:GO перемогла на мейджор-турнірі – PGL Major Stockholm.

Команда стала першою в історії кіберспорту, яка перемогла у трьох головних турнірах з Counter Strike за один рік – World Cyber Games 2010, Intel Extreme Masters та Electronic Sports World Cup.

Нагадаємо, українська кіберспортивна команда Natus Vincere (NaVi) стала переможцем першого чемпіонату з Counter-Strike 2, що відбувся у Копенгагені. За перемогу на турнірі NAVI отримали 500 тисяч доларів, а також путівки на турніри BLAST Premier World Final та Esports World Cup 2024.