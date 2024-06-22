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«Швидко дійшли б до Берліна». Легендарний Тополя назвав найсильнішу армію Європи

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Швидко дійшли б до Берліна». Легендарний Тополя назвав найсильнішу армію Європи
Мазур вважає, що якби москалі захопили би Україну, вони досить швидко дійшли б до Берліна, а може і до Лондона
фото: reuters

Ігор Мазур: «Військові на Заході не готові до такої піхотної війни, яку ми ведемо»

Російсько–українська війна вчить росіян ставати сучасною армією, і сьогодні їхня армія є найсильнішою в Європі. Таку думку під час інтерв’ю «Главкому» висловив Ігор Мазур, командир взводу 127 окремого батальйону 112 бригади територіальної оборони Збройних сил України.

Звісно, погоджується військовий, у німців та французів зброя краща, але «не може уявити французького солдата, який протистоїть російській орді в умовному Серебрянському лісі…». «Так, я бачив на війні і німців, і французів, і колумбійців, і американців, але то були добровольці – мужики, воїни… А решта військових на Заході, думаю, просто не готова до такої піхотної війни, яку ми ведемо», – каже ветеран АТО.

Мазур вважає, що якби росіяни захопили б Україну, вони досить швидко дійшли б до Берліна і далі.

Тож, на думку військового, усім союзникам корисно зараз зрозуміти: якщо вони не дадуть зброю, будуть потім самі воювати з росіянами.

Нагадаємо, від моменту оголошення мобілізації у вересні 2022 року в Росії до військових судів надійшло понад 10 тис. кримінальних справ про відмову від служби. Про це пише Медіазона.

Також повідомлялося, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України розповсюджують «посібники військкома», за допомогою якого намагаються мобілізувати до своєї армії якомога більше людей. 

До слова, на Харківщині у полон потрапляють не тільки громадяни РФ, а й найманці з-за кордону, зокрема з країн Африки. Про це повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин в ефірі телемарафону. Він додав, що також йдеться про колишніх засуджених, які йдуть в Україну вбивати і фактично виконують злочинні накази російських керівників.

Читайте також: Ігор Мазур: Якби сюди зайшла Росія, вона б не церемонилася – «Лише 24? Ще маленький, рано воювати…»

Теги: росія зброя армія війна добровольці українці військові Ігор Мазур росіяни

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