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Сайт «Укрзалізниці» не витримує? Що відбувається із купівлею квитків онлайн

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Сайт «Укрзалізниці» не витримує? Що відбувається із купівлею квитків онлайн
Найпопулярнішими маршрутами є поїзди з Києва до Польщі
фото з відкритих джерел

Експерт: Зараз середня довжина поїздів складає 9-10 вагонів, що у період масових перевезень надзвичайно мало

Останнім часом українці надсилали скарги через погану роботу мобільного застосунку та сайту «Укрзалізниці». Все тому що під час купівлі квитків на найпопулярніші напрямки – програми «не витримують». Автор Youtube-каналу «Залізні магістралі» і експерт із залізничного транспорту Олег Васильєв на своїй сторінці Facebook пояснив, як можна спробувати вирішити це питання та чому проблема не лише в технічних спроможностях.

Нові квитки з'являються на сайті та в застосунку о 8:00. Відповідно, о 8:00 величезна кількість людей намагається придбати потрібний квиток. У результаті виникають технічні проблеми онлайн-ресурсів через їх перевантаження. В одному з коментарів «Укрзалізниця» повідомила, що о 8-й годині надходить 600 запитів на секунду та висить 10 тис. активних сесій.

«Уявіть, що о 8-й годині ранку тисячі користувачів хочуть купити квитки. Сюди входять запити, як на рейси по Україні так і за кордон. Через обмежену пропозицію місць користувачі судомно тицяють по інтерфейсу сподіваючись, що їм випаде щастя у вигляді квитка. Таким чином створюється зайве навантаження на сервери», – наголосив експерт.

Найпопулярнішими напрямками можна назвати саме міжнародні сполучення: польські напрямки такі як Київ – Хелм, Київ – Перемишль, а також словацькі та інші. Тим українцям, яким часто доводиться їздити з України в Польщу, відомо, що нижні місця у вагоні потрібно взяти саме о 8:00, а «хоча б якісь місця» – у перші години продажів. Адже потім квитків на рейс може не бути тижнями, або й взагалі на потрібний день вони не зв'являться.

На 7 липня залишилося декілька верхніх місць для купівлі
На 7 липня залишилося декілька верхніх місць для купівлі
скриншот із застосунку
Водночас на 9 липня квитків взагалі
Водночас на 9 липня квитків взагалі
скриншот із застосунку

Проте такого ажіотажу немає на міжнародне сполучення з Молдовою, хоча там курсує лише один потяг і навіть не щодня. Квитки можна взяти практично у будь-який час.

Із Молдови поїзд курсує в непарні числа. На 9 липня тут значно більше пропозицій
Із Молдови поїзд курсує в непарні числа. На 9 липня тут значно більше пропозицій
скриншот із застосунку

Розуміючи проблему, два дні тому «Укрзалізниця» змінила час відкриття онлайн-продажів квитків на міжнародні поїзди. Тепер на польський напрямок квитки з'являться о 9:00, аби не перевантажувати систему.

На думку Олега Васильєва, це не допоможе вирішити наявне питання, поки компанія не покращить свої технічні засоби. Він зазначає, що одним із варіантів могла бути окрема платформа для продажу міжнародних квитків.

«Окрім цього потрібно збільшити пропозицію місць, призначати більше поїздів, або додати вагонів. Адже зараз середня довжина поїздів УЗ складає 9-10 вагонів, що у період масових перевезень надзвичайно мало», – зауважує експерт.

Як відомо, кількість «цивільних» вагонів в «Укрзалізниці» скоротилася, через залучення компанії до евакуаційних перевезень. Повідомляється, що найближча закупівля нових пасажирських вагонів – це 66 одиниць. Васильєв зауважує, що ці вагони надійдуть лише протягом найближчих років та «навряд чи кардинально змінять ситуацію».

Експерт додає, що рішення потрібно шукати вже: яким чином поповнити парк рухомого складу для пасажирських перевезень. На думку Васильєва, якщо проблема не буде вирішуватися, «Укрзалізниця» вимушена буде оптимізувати мережу маршрутів, скоротити кількість вагонів у поїздах, а періодичність курсування через день стане звичною практикою».

Нагадаємо, «Укрзалізниця ініціювала оновлення до правил перевезення тварин. Про це повідомила пресслужба компанії. Після затвердження нової редакції правил буде усунено визначення «жорстка конструкція» з опису переносок. Зокрема, де перевезення підійде сучасний рюкзак для тварин, головне правило – із водонепроникним абсорбуючим дном.

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Теги: Укрзалізниця потяг українці Facebook кордон квиток

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