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Як українці відпочивають на пляжах Одеси під час війни (відео)

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Як українці відпочивають на пляжах Одеси під час війни (відео)
Місцеві не агітують нікого приїжджати чи ні до Одеси під час війни, так як це «дуже індивідуально»
фото з відкритих джерел

Більшість одеситів орієнтуються по повідомленнях із Telegram-каналів про пуски та наближення ракет

Станом на другу частину червня лише один пляж в Одесі отримав від місцевої влади дозвіл на відкриття. Проте відпочивальників це не зупиняє і вони приїжджають як на інші пляжі міста, так і до сіл поблизу Одеси. Журналісти дослідили, чи реагуть українці на тривоги, та чи обладнані одеські пляжі укриттями.

Пляж «Калетон» отримав від влади дозвіл на відкриття. Проте під час відпочинку на ньому можна пропустити початок повітряної тривоги – сирен майже не чутно. Журналістка зауважила, що більшість туристів та місцевих на цьому пляжі не йдуть в укриття, а залишаються відпочивати.

На запитання, коли люди збираються йти в укриття, одеситка Ірина відповіла: «Читаємо Telegram-канал, якщо летить – тоді йдемо». Вінничанка Тетяна зазначила, що «як усі будуть йти в укриття, то ми теж підемо».

Укриттів біля «Калетону» декілька: є в закладі у п'яти хвилинах ходьби, а також більш мобільні. Проте за дослідженням журналістів, до них йти не так близько.

Водночас в аквапарку «Одеса» обладнано декілька укриттів, якими користуються відпочивальники, тут також чутно тривогу. До слова, помітно, як діти адаптувалися до подій навколо. Під час гудіння сирен один із хлопчиків запитав: «Цікаво, а що летить?», на що почув неочікувану відповідь: «Ядерна бомба».

В укритті були в основному жінки з дітьми. Маленький одесит Іван розповів, що був у Румунії, проте в Одесі йому значно краще: «Тут мої домашні тварини. (Під час війни - ред.) нормально, головне щоб не було багато ракет. Зараз не зовсім багато».

Більшість одеситів орієнтуються по повідомленнях із Telegram-каналів про пуски та наближення ракет. Водночас не агітують нікого приїжджати чи ні до Одеси під час війни, так як це «дуже індивідуально».

Нагадаємо, на трьох популярних одеських пляжах стан води не відповідає нормам за бактеріологічними показниками.  Як повідомили у мерії, там зафіксували перевищення рівня кишкової палички.

До слова, в Одесі в суботу 8 червня відкрився перший пляж, а саме «Калетон». Це одна з 20 локацій, які планується відкрити у регіоні. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Він додав, що список пляжів буде доповнюватися по мірі проходження перевірок.

Також «Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд Львів – Одеса на 30 червня. Крім цього, «Укрзалізниця» призначає поїзд №168/167 Львів – Одеса на 30 червня. Поїзд відправлятиметься зі Львова о 07:23 та прибуватиме до Одеси о 18:19. З Одеси поїзд відправлятиметься в ту ж дату о 08:03 та прибуватиме до Львова о 18:40.

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Теги: Одеса пляжі українці укриття тварини Telegram

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