Італія призначила нового посла в Україні: досьє

Карло Формоса: «Я з гордістю представлятиму Італію як одну з найближчих союзників України, інтерпретуючи наш провідний внесок у справедливий мир, майбутнє відновлення та європейський шлях країни»

Міністерство закордонних справ Італії призначило нового посла своєї держави в Україні. Ним став Карло Формоса. Про це йдеться в соцмережах італійського міністерства зовнішніх справ.

«Я з гордістю представлятиму Італію як одну з найближчих союзників України, інтерпретуючи наш провідний внесок у справедливий мир, майбутнє відновлення та європейський шлях країни», – написав новий посол.

Що відомо про Карло Формосу

Дипломату 61 рік. Як повідомляє італійська Міжнародна агенція іноземної преси, Карло Формоза вивчав політичні науки у Римському університеті імені Луїса, а в 1992 році розпочав дипломатичну кар’єру, спеціалізуючись на комерційній справі.

Формоса багато років працював у країнах пострадянського простору, а також у Вʼєтнамі (1995) та Ірані (1999).

Повернувшись до Риму у 2003 році, очолював Секретаріат, а потім Офіс II Генерального директорату для країн Середземномор'я та Близького Сходу.

Був першим радником Постійного представництва при ООН в Нью-Йорку у 2009 році, потім повернувся до Італії у 2013 році на посаду керівника секретаріату заступника міністра, заступника держсекретаря.

Наступного року він був призначений Повноважним Міністром. У 2015 році він підпорядковувався безпосередньо генеральному директору з питань ресурсів та інновацій, а у 2016 році був заступником генерального директора з питань просування/центрального директора з питань інтернаціоналізації та територіальних автономій.

З лютого 2017 року – центральний директор з питань інтернаціоналізації. З квітня 2017 року він також взяв на себе функції заступника Генерального директора з питань розвитку.

У січні 2020 року його призначили послом у Лісаобн (Португалія).

У Києві він замінить свого колегу П’єра Франческо Зазо.

Нагадаємо, політичне об’єднання «Брати Італії», яке очолює прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні, перемогло на виборах до Європейського парламенту. Про це повідомляє Reuters.

До слова, досить великий вплив на Трампа у питаннях формування зовнішньої політики мають колишній держсекретар Майк Помпео, ексрадник президента з питань національної безпеки Роберт О’Брайєн, колишній посол США в Німеччині Річард Гренелл і ексдиректор національної розвідки США Джон Реткліфф. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив директор Центру Євразії Атлантичної Ради та експосол США в Україні Джон Гербст.

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