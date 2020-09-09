Українська Прем’єр-ліга дозволила провести перший за сім місяців матч із глядачами



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Уболівальники «Миная» нарешті зможуть розтягнути бойові хоругви на стадіоні, а не за його межами Скрін-шот

Пощастило прихильникам футболу на Закарпатті

На матчі другого туру чемпіонату української футбольної Прем'єр-ліги між закарпатським «Минаєм» і «Олександрією», який відбудеться 13 вересня в Ужгороді, вперше після тривалого карантину, викликаного пандемією коронавірусу, зможуть бути присутніми глядачі на трибунах.

Згідно розробленого Українською асоціацією футболу (УАФ) і УПЛ «Тимчасового протоколу для організації та проведення футбольних матчів в Україні в умовах карантину», а також виходячи із загальної ситуації з захворюваністю на Covid-19 в Закарпатській області та Ужгороді зокрема, клубу-господареві дозволено заповнити трибуни стадіону «Авангард», здатному вмістити 12 тисяч глядачів, не більше ніж на 25% - тобто, максимум 3 тисячі уболівальників будуть допущені на стадіон.

Глядачів будуть пускати зі зобов'язанням дотримуватися на дозволених місцях вимог карантинного режиму і протиепідемічних заходів. Між уболівальниками повинна зберігатися дистанція, а вхід на стадіон буде дозволений тільки в масках.

Нагадаємо, що останній раз матчі вищого вітчизняного дивізіону проводились з глядачами 8 березня, ще до введення карантину по країні. Потім частковий допуск уболівальників на трибуни був дозволений на поєдинки плей-оф за право грати в Прем'єр-лізі, а в нинішньому сезоні – на матчі нижчих дивізіонів (першої та другої ліг), а також попередніх стадій Кубка України.

Зауважимо, що інший матч другого туру УПЛ «Рух» - «Шахтар» перенесений з 12-го на 25 вересня через спалах коронавірусу у львівській команді. З цієї ж причини був перенесений на невизначений строк перший матч за участю «Миная». Але в таборі суперників, клубу «Львів» теж зафіксовані випадки зараження коронавірусною інфекцією.